Росія хоче збудувати АЕС у дружній країні, але поки не може вмовити

Про це розповів голова державної корпорації "Росатом" Олексій Лихачов в інтерв'ю російському виданню RT.

Дивіться також 14 років затримки і мільярди євро: чому нові атомні проєкти в Європі стають дорожчими і довшими

Ми неодноразово говорили, що готові побудувати і малу, і середню потужність у Киргизстані та ведемо з міністерством енергетики країни відповідні переговори,

– зазначив Лихачов.

За його словами, наразі ці перемовини проходять повільно. Сторони нібито мають зважити усі ризики та прорахувати вигоду, перш ніж брати участь у великому атомному проєкті.

Зауважте! Меморандум про будівництво АЕС малої потужності "Росатом" підписав із Киргизстаном ще на початку 2022 року, але поки що далі сторони особливо не просунулися.

Минулого року російська компанія заявляла, що передала попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту АЕС на розгляд Міненерго Казахстану.

Однак у відомстві зазначили, що конкретних рішень щодо будівництва АЕС ще не ухвалено, а лише ведуться роботи щодо того, як можна звести атомну станцію в країні.

Так, у нас був підписаний меморандум із Росатомом. Ведуться якісь роботи, але напрямок, де, як і яким чином буде будуватися, ще не визначено,

– зазначив заступник міністра енергетики Алтинбек Рисбеков.

Важливо! Наразі попит на електроенергію в Киргизстані росте. Тому влада розглядає кілька варіантів, як його задовольнити. Окрім проєкту АЕС, розглядають можливість реконструкції ГЕС та розвиток відновлюваної енергетики.

Де ще Росія будує АЕС?

Також у січні 2026 року Лихачов заявляв що "Росатом" нібито вже готується ввести в експлуатацію перший енергоблок АЕС "Аккую" у Туреччині, пише російський "Інтерфакс"..

За його словами, вже проводяться пусконалагоджувальні роботи та стартує фінальний етап перевірки.

Обсяг пусконалагоджувальних робіт виконано на 65%. Можна сказати, що ми знаходимося зараз на фінішній прямій пуску,

– говорив він.

Лихачов додав, що ввести в експлуатацію перший енергоблок АЕС у Туреччині планують протягом 2026 року. Проте "Росатом" схожі обіцянки давав вже не один раз:

спочатку компанія анонсувала запуск енергоблока у 2023 році;

потім перенесла старт на 2025 рік;

тепер терміни пересунули на 2026 рік.

Варто знати! АЕС "Аккую" у провінції Мерсін стане першою атомною станцією у Туреччині. Вона матиме у складі чотири енергоблоки потужністю 1 200 мегаватів кожен. Проєкт оцінюється у понад 20 мільярдів доларів.

Де "Росатом" програв проєкт АЕС?