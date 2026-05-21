"Вдалий" візит: Путін обвалив акції Газпрому, намагаючись продати газ Пекіну

Після візиту російського диктатора Володимир Путіна до Китаю акції газового монополіста Газпром різко обвалилися. Інвестори відреагували на провал переговорів із Сі Цзіньпіном про будівництво трубопроводу "Сила Сибіру-2".

Як обвалилися акції Газпрому?

На вечір середи папери "Газпрому" на Московській біржі впали на 3,5% – до 119,06 рубля за акцію, Компанія очолила антирейтинг за темпами падіння серед усіх "блакитних фішок" російського ринку, пише The Moscow Times.

Інвестори очікували конкретики щодо "Сили Сибіру-2", але знову отримали невизначеність,

– пояснили аналітики "СберІнвестицій" різке падіння акцій.

У підсумку за день газовий монополіст Росії втратив близько 100 мільярдів рублів капіталізації. А порівняно з рівнем на початок поїздки Путіна до Китаю – понад 120 мільярдів рублів, тобто близько 1,75 мільярда доларів.

Разом з Газпромом постраждала й компанія ТМК, акції якої впали ще більше – на цілих 6%. Річ у тім, що вона мала постачати труби великого діаметра для "Сили Сибіру-2".

Інвестори розглядали її як одного з можливих бенефіціарів проєкту. Але рішення щодо газопроводу немає, а отже, немає й великого замовлення,

– зауважили економісти.

Ба більше, за словами аналітика Freedom Finance Global Володимира Чернова, під тиском через не дуже вдалий візит глави Кремля до Пекіна опинився увесь ринок.

Індекс Московської біржі, який об'єднує близько сорока найбільших компаній Росії, завершив день падінням на 1%. Просіли акції таких гігантів, як:

"Роснєфть" – на 2%;

"Газпромнєфть" – на 1,5%;

"Новатека" – на 1,3%.

На ринок тисне відсутність конкретних підсумків переговорів між Росією і КНР,

– упевнений Чернов.

Чому акції російських компаній падають?

Путін поїхав до Китаю, сподіваючись, що нестабільність на газових ринках через війну на Близькому Сході, змусить очільника КНР Сі Цзіньпіна погодитися на будівництво трубопроводу "Сила Сибіру-2".

Цей газопровід, нагадаємо, має з'єднати Китай та Росію і забезпечити останній додаткові прибутки на десятиліття.

Однак, вочевидь, китайський лідер, поки не погодився реалізувати цей проєкт, пише The Washington Post. У переліку з 40 документів, підписаних за підсумками візиту, жоден не стосується нафтогазового співробітництва. Також у них немає жодної згадки про "Силу Сибіру-2".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що конкретних термінів запуску будівництва газопроводу поки що немає, є лише якесь "загальне уявлення".

Фактично президент під час переговорів сказав, що вже існує загальне розуміння основних параметрів "Сили Сибіру-2",

– сказав Пєсков.

За словами Пєскова, нібито сторони мають узгодити ще "деякі деталі" щодо "Сили Сибіру-2".

Чому газопровід важливий для Газпрому?

Газопровід "Сила Сибіру-2" критично потрібен "Газпрому" і Росії загалом, оскільки вона майже втратила європейський ринок після початку повномасштабної війни.

Розмови про його будівництво ведуться вже понад 10 років, але старт проєкту все відкладають. За цей час "Газпром" лише зумів підписати меморандум про реалізацію проєкту із Китайською національною нафтогазовою корпорацією (CNPC) у вересні 2025 року.

Далі ж "Сила Сибіру-2" забуксувала. Головним каменем спотикання для нового газопроводу залишається ціна газу, який мають постачати цим маршрутом.

Як розповів 24 Каналу у коментарі виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, Китай хоче, аби Росія постачала йому газ за внутрішньоросійськими цінами, які приблизно вдвічі нижчі за світові, але Газпром не погоджується.

Важливо! У березні 2026 року на тлі війни в Ірані Китай заявляв про намір все ж таки реалізувати проєкт газопроводу під час нового п’ятирічного плану. Однак поки що не поспішає це робити.

Що відомо про газопровід"Сила Сибіру-2"?

"Сила Сибіру-2" – це великий інфраструктурний проєкт газопроводу, який має з’єднати Росію з Китаєм через територію Монголії. Загальна довжина маршруту становитиме приблизно 6,7 тисячі кілометрів, з яких близько 2,7 тисячі кілометрів проходитимуть територією Росії.

Проєкт розрахований на довгострокову експлуатацію. Передбачається, що газопровід зможе щороку транспортувати до 50 мільярдів кубометрів природного газу протягом близько 30 років.