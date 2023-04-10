Алкоголь і тютюн подорожчають: уряд різко підвищив акциз вперше з 2014 року

Тепер вартість акцизних марок на тютюн та алкоголь коштує вдвічі більше. Таке рішення затвердив Кабмін декілька днів тому. Цікаво, що ціна марок змінилася вперше з 2014 року.

За рішенням Кабміну вартість акцизного податку підвищиться для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Кошти мають покрити витрати, які пов'язані з виробництвом, зберіганням та реалізацією продуктів.

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Яка вартість марок акцизного податку

Як зазначили у Мінфіні, вартість марки акцизного податку з 2014 року не змінювалася до цього часу.

Відтак для алкогольних напоїв вартість зміниться з 16 копійок до близько 35 копійок.

Для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – до близько 16 копійок.

Під час підвищення ціни на марки враховували те, що:

збільшилася вартість у 2023 році захищеного паперу у 2,1 раза;

зросла вартість виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;

ціни на енергоносії та використання альтернативних джерел теж вплинули;

на додаток, збільшилася складність та вартість логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.

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Повернення ПДВ на пальне

Нагадуємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд скасував акциз на пальне та знизив розмір ПДВ. Однак у липні 2023 року все планують повернути.

У коментарі 24 Каналу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм у Центрі Разумкова, попередив, що після повернення рівня ПДВ до 20% ціни на ринку нафтопродуктів можуть помітно зрости: