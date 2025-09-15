В Україні введуть акциз на солодку воду: скільки отримає бюджет
- В Україні планують ввести акциз на солодкі напої, що має принести бюджету 8,5 мільярда гривень.
- Ставка акцизу становитиме 0,1 євро на літр, або 4,5 гривні на літр солодкої води.
В Україні планують ввести акциз на солодку воду. Це повинно принести бюджету мільярди гривень.
Акциз на солодкі напої повинен залучити до бюджету 8,5 мільярда гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Дивіться також Який показник мінімальної зарплати заклали у бюджеті на 2026 рік
Що відомо про введення акцизу на солодку воду?
Бюджет передбачає залучити 8,5 мільярда гривень з "Акцизу на солодку воду".
Зазначимо, законопроєкт №9032-1, який передбачає запровадження акцизу на солодку воду з наступного року підтримало 16 членів Фінансового комітету Верховної Ради.
Він передбачає внесення змін до податкового кодексу. Туди буде включено мінеральні та газовані напої з доданим цукром або іншими підсолоджувачами або ароматичними речовинами.
Ставка буде 0,1 євро на літр напою. Фактично це 4,5 гривні на літр солодкої води.
Що ще передбачає бюджет на 2026 рік?
- У проєкті бюджету на 2026 рік ВВП України становить 10,3 трильйона гривень, що на 1,34 трильйона більше ніж на 2025 рік. Прогноз зростання ВВП на 2026 рік знижено з 7,5% до 4,5% у новій Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки.
- Дефіцит бюджету прогнозують у розмірі 18,4% ВВП, що на 3,9 відсоткових пунктів менше, ніж у 2025 році.