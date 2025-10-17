У 2025 році Державна виконавча служба стягнула на 2,65 мільярда більше аліментів з боржників, ніж рік тому. Деякі заборгували сотні тисяч гривень.

Скільки стягнули боргів за аліментами?

Загалом за 9 місяців органи ДВС змусили сплатити 11,6 мільярда гривень аліментів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

На початок жовтня, за даними Мін'юсту, понад 189 тисяч українців мали заборгованість за аліментами понад 3 місяці.

Через це до 150 тисяч боржників застосували обмеження на виїзд за кордон, а також на керування транспортними засобами та користування зброєю.

Найбільше боржників, що не платять аліменти понад 3 місяці, живе:

у Дніпропетровській області (16,2 тисячі);

у Харківській області (13,8 тисячі);

у Донецькій області (12,4 тисячі);

у Запорізькій області (11,1 тисячі);

та в Одеській області (9,7 тисячі).

Найменше ж боргів за аліментами зафіксували у Чернівецькій (0,7 тисячі), Тернопільській (0,9 тисячі) та у Луганській (0,5 тисячі) областях.