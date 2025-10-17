Укр Рус
17 жовтня, 17:14
6

Понад 11 мільярдів гривень: в Мін'юсті назвали найбільших боржників за аліментами

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Державна виконавча служба за 9 місяців стягнула 11,6 мільярда гривень аліментів.
  • Понад 189 тисяч українців мали заборгованість за аліментами понад 3 місяці, з них 150 тисяч отримали обмеження на виїзд та користування транспортом.

У 2025 році Державна виконавча служба стягнула на 2,65 мільярда більше аліментів з боржників, ніж рік тому. Деякі заборгували сотні тисяч гривень.

Скільки стягнули боргів за аліментами? 

Загалом за 9 місяців органи ДВС змусили сплатити 11,6 мільярда гривень аліментів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

На початок жовтня, за даними Мін'юсту, понад 189 тисяч українців мали заборгованість за аліментами понад 3 місяці. 

Через це до 150 тисяч боржників застосували обмеження на виїзд за кордон, а також на керування транспортними засобами та користування зброєю. 

 Найбільше боржників, що не платять аліменти понад 3 місяці, живе:

  • у Дніпропетровській області (16,2 тисячі);
  • у Харківській області (13,8 тисячі);
  • у Донецькій області (12,4 тисячі);
  • у Запорізькій області (11,1 тисячі);
  • та в Одеській області (9,7 тисячі). 

Найменше ж боргів за аліментами зафіксували у Чернівецькій (0,7 тисячі), Тернопільській (0,9 тисячі) та у Луганській (0,5 тисячі) областях.

Результати роботи державних виконавців свідчать про дієвість застосованих заходів, 
– говорять в Мін'юсті. 

  • В Тернопільській області, зокрема, стягнули понад 421 тисячі гривень аліментів. Після арешту коштів їх перерахували матері дітей.
  • У Кропивницькому державні виконавці стягнули з боржника понад 306 тисяч гривень, арештувавши майно та рахунки. Гроші теж отримала мати.
  • А в Дніпропетровській області боржнику довелося сплатити 371 тисячі гривень аліментів та 185 тисяч гривень штрафу.

Аліменти – це не допомога чи добровільна ініціатива, а визначений законом обов’язок батьків перед дитиною. Той, хто ухиляється від виконання цього обов’язку, має нести відповідальність відповідно до закону, 
– нагадали у відомстві. 

Який розмір аліментів у 2025 році? 

Зауважимо, що згідно з Сімейним кодексом України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% від прожиткового мінімуму, який встановлений для дитини певного віку.

У 2025 році мінімальний розмір аліментів складає:

  • для дітей до 6 років – 1 281,5 гривні (прожитковий мінімум 2 563 гривні).

  • для дітей від 6 до 18 років – 1 598 гривень (прожитковий мінімум 3 196 гривень).

Варто знати! Гарантований розмір аліментів – це мінімум, який повинні сплачувати батько чи матір. Якщо платник аліментів має високі доходи, то суд може визначити більший розмір аліментів. 

Чи зміниться розмір аліментів у 2026 році? 

  • З 2026 року розмір прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, що вплине і на мінімальні, і на максимальні суми виплат аліментів.

  • Так, прожитковий мінімум для дітей віком до шести років становитиме 2 783 гривні. Для дітей від шести до вісімнадцяти років прожитковий мінімум зросте до 3 471 гривні.

  • Тож у 2026 році діти до шести років повинні будуть отримувати аліменти у розмірі щонайменше 1 391,5 гривні, а діти віком від шести до вісімнадцяти років – 1 735,5 гривень.

  • Збільшення прожиткового мінімуму позначиться і на максимальній сумі аліментів. Для наймолодших дітей вона сягне 27 830 гривень, а для старших – 34 710 гривень.