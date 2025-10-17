Более 11 миллиардов гривен: в Минюсте назвали крупнейших должников по алиментам
- Государственная исполнительная служба за 9 месяцев взыскала 11,6 миллиарда гривен алиментов.
- Более 189 тысяч украинцев имели задолженность по алиментам более 3 месяцев, из них 150 тысяч получили ограничения на выезд и пользование транспортом.
В 2025 году Государственная исполнительная служба взыскала на 2,65 миллиарда больше алиментов с должников, чем год назад. Некоторые задолжали сотни тысяч гривен.
Сколько взыскали долгов по алиментам?
Всего за 9 месяцев органы ГИС заставили уплатить 11,6 миллиарда гривен алиментов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.
На начало октября, по данным Минюста, более 189 тысяч украинцев имели задолженность по алиментам более 3 месяцев.
Поэтому к 150 тысячам должников применили ограничения на выезд за границу, а также на управление транспортными средствами и пользование оружием.
Больше всего должников, не платящих алименты более 3 месяцев, живет:
- в Днепропетровской области (16,2 тысячи);
- в Харьковской области (13,8 тысячи);
- в Донецкой области (12,4 тысячи);
- в Запорожской области (11,1 тысячи);
- и в Одесской области (9,7 тысячи).
Меньше всего же долгов по алиментам зафиксировали в Черновицкой (0,7 тысячи), Тернопольской (0,9 тысячи) и в Луганской (0,5 тысячи) областях.
Результаты работы государственных исполнителей свидетельствуют о действенности примененных мер,
– говорят в Минюсте.
- В Тернопольской области, в частности, взыскали более 421 тысячи гривен алиментов. После ареста средств их перечислили матери детей.
- В Кропивницком государственные исполнители взыскали с должника более 306 тысяч гривен, арестовав имущество и счета. Деньги тоже получила мать.
- А в Днепропетровской области должнику пришлось заплатить 371 тысячи гривен алиментов и 185 тысяч гривен штрафа.
Алименты – это не помощь или добровольная инициатива, а определенный законом долг родителей перед ребенком. Тот, кто уклоняется от выполнения этой обязанности, должен нести ответственность в соответствии с законом,
– напомнили в ведомстве.
Какой размер алиментов в 2025 году?
Заметим, что согласно Семейным кодексом Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума, который установлен для ребенка определенного возраста.
В 2025 году минимальный размер алиментов составляет:
для детей до 6 лет – 1 281,5 гривны (прожиточный минимум 2 563 гривны).
для детей от 6 до 18 лет – 1 598 гривен (прожиточный минимум 3 196 гривен).
Стоит знать! Гарантированный размер алиментов – это минимум, который должны платить отец или мать. Если плательщик алиментов имеет высокие доходы, то суд может определить больший размер алиментов.
Изменится ли размер алиментов в 2026 году?
С 2026 года размер прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, что повлияет и на минимальные, и на максимальные суммы выплат алиментов.
Так, прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет составит 2 783 гривны. Для детей от шести до восемнадцати лет прожиточный минимум вырастет до 3 471 гривны.
Поэтому в 2026 году дети до шести лет должны будут получать алименты в размере не менее 1 391,5 гривны, а дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 1 735,5 гривен.
Увеличение прожиточного минимума скажется и на максимальной сумме алиментов. Для самых маленьких детей она достигнет 27 830 гривен, а для старших – 34 710 гривен.