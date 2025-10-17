Сколько взыскали долгов по алиментам?

Всего за 9 месяцев органы ГИС заставили уплатить 11,6 миллиарда гривен алиментов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

На начало октября, по данным Минюста, более 189 тысяч украинцев имели задолженность по алиментам более 3 месяцев.

Поэтому к 150 тысячам должников применили ограничения на выезд за границу, а также на управление транспортными средствами и пользование оружием.

Больше всего должников, не платящих алименты более 3 месяцев, живет:

в Днепропетровской области (16,2 тысячи);

в Харьковской области (13,8 тысячи);

в Донецкой области (12,4 тысячи);

в Запорожской области (11,1 тысячи);

и в Одесской области (9,7 тысячи).

Меньше всего же долгов по алиментам зафиксировали в Черновицкой (0,7 тысячи), Тернопольской (0,9 тысячи) и в Луганской (0,5 тысячи) областях.