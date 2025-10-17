Скільки стягнули боргів за аліментами?
Загалом за 9 місяців органи ДВС змусили сплатити 11,6 мільярда гривень аліментів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.
Дивіться також Замість різних виплат: українці отримуватимуть базову соціальну допомогу
На початок жовтня, за даними Мін'юсту, понад 189 тисяч українців мали заборгованість за аліментами понад 3 місяці.
Через це до 150 тисяч боржників застосували обмеження на виїзд за кордон, а також на керування транспортними засобами та користування зброєю.
Найбільше боржників, що не платять аліменти понад 3 місяці, живе:
- у Дніпропетровській області (16,2 тисячі);
- у Харківській області (13,8 тисячі);
- у Донецькій області (12,4 тисячі);
- у Запорізькій області (11,1 тисячі);
- та в Одеській області (9,7 тисячі).
Найменше ж боргів за аліментами зафіксували у Чернівецькій (0,7 тисячі), Тернопільській (0,9 тисячі) та у Луганській (0,5 тисячі) областях.
Результати роботи державних виконавців свідчать про дієвість застосованих заходів,
– говорять в Мін'юсті.
- В Тернопільській області, зокрема, стягнули понад 421 тисячі гривень аліментів. Після арешту коштів їх перерахували матері дітей.
- У Кропивницькому державні виконавці стягнули з боржника понад 306 тисяч гривень, арештувавши майно та рахунки. Гроші теж отримала мати.
- А в Дніпропетровській області боржнику довелося сплатити 371 тисячі гривень аліментів та 185 тисяч гривень штрафу.
Аліменти – це не допомога чи добровільна ініціатива, а визначений законом обов’язок батьків перед дитиною. Той, хто ухиляється від виконання цього обов’язку, має нести відповідальність відповідно до закону,
– нагадали у відомстві.
Який розмір аліментів у 2025 році?
Зауважимо, що згідно з Сімейним кодексом України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% від прожиткового мінімуму, який встановлений для дитини певного віку.
У 2025 році мінімальний розмір аліментів складає:
для дітей до 6 років – 1 281,5 гривні (прожитковий мінімум 2 563 гривні).
для дітей від 6 до 18 років – 1 598 гривень (прожитковий мінімум 3 196 гривень).
Варто знати! Гарантований розмір аліментів – це мінімум, який повинні сплачувати батько чи матір. Якщо платник аліментів має високі доходи, то суд може визначити більший розмір аліментів.
Чи зміниться розмір аліментів у 2026 році?
З 2026 року розмір прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, що вплине і на мінімальні, і на максимальні суми виплат аліментів.
Так, прожитковий мінімум для дітей віком до шести років становитиме 2 783 гривні. Для дітей від шести до вісімнадцяти років прожитковий мінімум зросте до 3 471 гривні.
Тож у 2026 році діти до шести років повинні будуть отримувати аліменти у розмірі щонайменше 1 391,5 гривні, а діти віком від шести до вісімнадцяти років – 1 735,5 гривень.
Збільшення прожиткового мінімуму позначиться і на максимальній сумі аліментів. Для наймолодших дітей вона сягне 27 830 гривень, а для старших – 34 710 гривень.