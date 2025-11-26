Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Урсули фон дер Ляєн.

Що сказала фон дер Ляєн про мирний план?

Президентка Єврокомісії наголосила: "Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Нічого про НАТО без НАТО".

Вона підкреслила, що будь-яка мирна угода повинна містити надійні гарантії безпеки, а безпека України та Європи повинна бути гарантована на довгострокову перспективу.

Суверенітет України повинен бути збережений, а кордони нашої країни не можуть бути порушені силою.

Суверенітет також означає можливість самостійно обирати своє майбутнє. Україна обрала європейську долю. Її майбутнє лежить у нашому Союзі,

– акцентувала фон дер Ляєн.

Європейська комісія представила документ щодо забезпечення фінансових потреб України у 2026 – 2027 роках. У тому числі там припускають використання заморожених російських активів. Зараз Європа готова представити юридичний текст.

5 принципів, які ЄС пропонує для миру в Україні:

ЗСУ не можуть бути обмежені в кількості.

Майбутнє України – в ЄС. Кордони не можна змінити силою.

Брюссель підтримає Київ фінансово.

Мають бути безпекові гарантії для України та санкції для Росії. Також ідеться про фінансування відбудови України, інтеграцію в єдиний ринок або членство України в ЄС.

Росія має повернути в Україну всіх викрадених дітей.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що для України та Європи настали вирішальні дні, а тому треба і надалі тиснути на Росію, доки не буде справедливого миру.

Вона звернула увагу і на те, що росіяни починають жорсткіше атакувати Україну, щойно в переговорах намічається серйозний прогрес. І це було не раз.

Для Росії будь-яка мирна угода – це про постійне перекроювання мапи, це про повернення до відносин між великими державами та сфер впливу. Але для України і Європи будь-яка мирна угода – це про створення справедливого і мирного миру. Миру, який зупинить цей конфлікт, і не посіє зерно для нових конфліктів у майбутньому,

– висловилася президентка.

Посадовиця запевнила, що Європа не кине Україну і буде й надалі підтримувати Київ. Від миру в Україні залежить надійна безпекова архітектура для Європи.

Перемовини в Женеві вона назвала відправною точкою. І сказала: реалізація будь-якої мирної угоди в основному залежатиме від ЄС та його партнерів по НАТО.

Росіяни не мають наміру брати участь у мирних переговорах, а тому Європа повинна підтримувати Україну для її самооборони.

Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриємо двері для нових війн завтра. Ми не можемо цього дозволити,

– акцентувала чиновниця.

США ігнорують інтереси Києва

А от журналісти CNN звернули увагу, що США ніби ігнорують або применшують занепокоєння українців щодо деяких делікатних питань.

Можливу здачу Донбасу, скорочення кількості ЗСУ, відмову від вступу до НАТО в Білому домі називають "дрібними деталями, які потрібно узгодити".