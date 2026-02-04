Попри обстріли – без відключень: яке рішення для України пропонує Естонія

Поки Росія продовжує атакувати українську енергосистему, Європа шукає рішення для незалежного постачання електроенергії. Чи вирішить такий досвід проблему українців і чи зможе забезпечити світло в домівках – відкрите питання.

Що таке акумуляторний парк?

Про те, який досвід може перейняти Україна від Естонії, щоб захистити енергосистеми, йдеться в матеріалі Err.

В одному з естонських міст, Кійза, відкрили акумуляторний парк. Він є найбільшим у Європі. Як результати очікують зміцнення стабільності в енергосистемі та менші ціни на електроенергію.

Так, акумуляторний парк має 54 масивні контейнери, які заповнені літій-іонними батареями із загальною потужністю 100 мегаватів.

Важливо! Система забезпечує електроенергією майже 90 тисяч домогосподарств одночасно.

За словами керівника компанії Evecon, якій належить розробка, Естонія знайшла таке рішення після десинхронізації з російською системою електроенергії. Країна тепер незалежно керує власними ресурсами та самостійно відповідає за баланс і частоту мережі.

Зазначається, що проєкт реалізували за підтримки французьких партнерів. Втілення ідеї є найбільшою інвестицією в енергетику Естонії за всі часи. А до кінця року відкриють такий само парк у місті Арукюла.

Зверніть увагу! Бюджет на реалізацію двох проєктів (відкриття двох акумуляторних парків) становить 170 мільйонів євро.

Експерти кажуть, що це історичний крок, що може стати прикладом для всього світу та водночас врятувати Україну. Йдеться про часи обстрілів та обмежених можливостей на відновлення енергетики під час морозів.

Як естонський проєкт може допомогти Україні?

На думку експертів, нині в Україні найбільш поранена енергомережа в Європі, тому акумуляторні парки можуть стати реальним рішенням. Особливо на тлі постійної загрози з боку Росії.

Серед переваг для України:

децентралізація;

швидке перепідключення;

інтеграція з відновлювальними джерелами (ВДЕ).

Якщо детальніше, замість однієї великої ТЕС, яка забезпечує кілька регіонів, є можливість створити мережеві точки по всій країні. Вивести з ладу таку систему буде дуже складно і майже неможливо. Як мінімум тому, що вона потребує великої розгалуженості. А для Росії бити всією зброєю по невеличких і локальних зосередженнях енергомережі в кожному місті – не так вигідно.

До того ж акумулятори дуже швидко реагують на збої чи падіння частоти. Йдеться про мілісекунди. Так вдаватиметься моментально перепідключити об’єкти та забезпечити підтримку системи, поки тривають відновлювальні роботи.

Де в Україні працює власна генерація?

Для бізнесів, виробництв та заводів мати доступ до електромережі, навіть під час надзвичайної ситуації в енергетиці, – базова потреба. Хтось лише думає, як впоратись із викликами ситуації. А хтось – безперебійно забезпечує роботу підприємства, адже йдеться про українську економіку.

На ресурсі Landlord йдеться про приклад Хмельницької макаронної фабрики, як величезного підприємства/виробництва, що повністю працює на автономному енергозабезпеченні.

У момент аварійного вимкнення на лініях може одночасно перебувати до 25 тонн напівфабрикату, і зупинка процесу призведе до дуже вагомих виробничих втрат. Тому компанія активно інвестувала в промислові генератори, газову, сонячну генерацію та інше обладнання.

Як зазначають на виробництві, так вдається не лише забезпечити безперервність процесу, а й зменшити тиск на енергосистему міста.

Що відомо про енергетичну ситуацію в Україні та допомогу від партнерів?

Напередодні Росія майже 20 разів била по вугільній шахті та атакувала енергетичну систему Одеси.

Водночас Італія дає 13 мільйонів євро на підтримку української енергетики та стабілізацію системи після російських обстрілів.