Жодних звернень: голова НБУ Пишний заперечив зв'язок із фігурантами "плівок Міндіча"

Голова Нацбанку прокоментував свою причетність до корупції у справі Міндіча. Адже на останніх записах розмов, які опублікували журналісти-розслідувачі, згадують і Пишного. Однак сам посадовеце спростовує зв'язки та спілкування із фігурантами справи.

Як Андрій Пишний прокоментував згадки у "плівках Міндіча"?

Про те, чи дотичний голова НБУ до корупційної схеми Міндіча, пише УНН.

У нових записах, які опублікували щодо системи розкрадання Енергоатома, фігуранти справи згадують Андрія Пишного.

Під час пресбрифінгу голова Національного банку прокоментував ситуацію.

Ні, жодних звернень, жодних комунікацій, жодного спілкування, з тими, хто згадав відповідно моє прізвище не було. Ні з приводу тієї теми, яка була озвучена, ні в якомусь іншому контексті,

– зазначив голова НБУ.

За словами Пишного, він не має контактів і зв'язків із фігурантами справи "плівок Міндіча", що пов'язані з корупційною схемою.

Що відомо про участь НБУ у схемі Міндіча?

У блозі для Цензор.НЕТ Борислав Береза, громадський діяч та політик, висловив власну думку та прокоментував можливу співучасть Пишного у справі Міндіч-гейту.

За словами політика, головний банк країни має бути незалежною інституцією. Однак у цій ситуації НБУ "перетворився на віконце каси для "своїх".

Давайте говорити відверто, без ілюзій. Голова НБУ Андрій Пишний – це стовідсоткова, беззаперечна креатура Єрмака. Його туди ставили не для того, щоб він захищав макрофінансову стабільність чи боровся з інфляцією. Його туди призначили саме для таких моментів – щоб коли в умовних "міндічів" касовий розрив, Голова НБУ за дзвінком брав під козирок і заливав їхні схеми грошима. А якщо Пишного немає на місці – є слухняний державний "Сенс Банк", який швидко націоналізували, і тепер там сидять довірені особи того ж таки Пишного, Ступак, Тютюн, та інші,

– зазначив Береза.

Водночас ще в грудні 2025 року у видання International Business Times окремо проаналізували можливу участь Нацбанку в корупційному скандалі.

Журналісти визначили, що через схеми в Енергоатомі вивели майже 100 мільйонів доларів. Ці кошти пройшли через банківську систему без жодних підозр. Зокрема Філіп Пронін, голова Держмоніторингу, пояснював, що ні один український банк не звернувся зі звітом про дивні операції.

Експерти, які коментували корупційний скандал для видання, зазначили, що це може свідчити про некомпетентність органів фінмоніторингу. Але також про свідоме покривання та прикриття "своїх".

Якщо Державна служба фінансового моніторингу справді не отримувала жодних повідомлень про підозрілі операції, пов'язані з фігурантами "Міндічгейта", це залишає лише два можливі пояснення. Або українські банки системно ігнорували вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, або на певному рівні існували гарантії, що окремі клієнти за жодних обставин не потраплятимуть до категорії підозрілих – незалежно від обсягів коштів, які проходили через їхні рахунки,

– зазначають у матеріалі.

Підтвердженням попередньої версії може бути факт підозрілого збагачення в родині Дмитра Олійника. Він є заступником голови НБУ. Звернути увагу потрібно на його дорогі автомобілі, нерухомість в Дубаї та житло у Відні. Зазначається, що розлучення Олійника могло бути фіктивним, лише щоб вдало приховати набуті активи.

Хто ще фігурує на "плівках Міндіча"?

Операція "Мідас", яку провели НАБУ та САП у листопаді 2025 року (з підготовкою у 15 місяців) розкрила масштабну корупційну схему в енергетиці. Учасниками та фігурантами були чиновники, бізнес-партери президента.

На останніх записах, які опублікували в "Українській правді", фігурує Рустем Умєров. У записі є уривок з розмови тодішнього міністра оборони з Тимуром Міндічем за 8 липня 2025 року. У повідомленні пресслужби Умєрова акцентують, що будь-які дії були пов'язаними із посадовими обов'язками. Щодо достовірності записів – це мають перевіряти правоохоронці.

Окрім Умєрова, за словами розслідувачів, на плівках фігурує Сергій Шефір. А основні обговорення велися щодо фінансових питань, кадрових змін та фінансування компанії Fire Point (приватна оборонно-технологічна компанія).