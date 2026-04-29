Про це йдеться в матеріалі "Української правди". Відео на ютубі вийшло 28 квітня, а стаття на сайті зранку 29 квітня. Деталі розповів журналіст Михайло Ткач.

Дивіться також УП оприлюднила стенограму частини "плівок Міндіча": у записах нібито звучать Шефір та Умєров

Берлінської могло не бути на "плівках Міндіча"?

Як розповів Михайло Ткач, медійники проаналізували всю розмову Тимура Міндіча та Сергія Шефіра, її контекст і поспілкувалися з джерелами в оборонній сфері. І дійшли висновку, що на аудіозаписах мовиться про іншу "Машу" – імовірно, Марію Доценко.

Це радниця генерального директора акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій України" з питань розвитку стратегічного партнерства з країнами Близького Сходу.



Марія Доценко / Скриншот 24 Каналу

"Українська правда" звернулася за коментарем до секретаря РНБО Рустема Умєрова. У відповідь пресслужба Умєрова заявила, що вони не коментують фрагменти текстів, автентичність яких нічим не підтверджена, як і не роблять припущень щодо конкретних осіб чи обставин,

– додав Михайло Ткач.

Що говорили Міндіч і Шефір про "Машу" / Скриншоти 24 Каналу

"Українська правда" опублікувала першу частину "плівок Міндіча": дивіться відео

Звідки інформація, що "Маша" на "плівках Міндіча" – це Берлінська?

Відповідну заяву зробив колишній прокурор САП Станіслав Броневицький у своєму телеграм-каналі 23 квітня. Плівки, за його словами, отримав від джерел у правоохоронних органах.

Броневицький навів слова Міндіча про те, нібито Рустем Умєров платить "Маші" – і вказав, що мова про Берлінську. Перед тим на "плівках" ішлося, що "Маша" дотисла Defence City й отримує 20 тисяч – судячи з усього, доларів.

Свій допис експрокурор завершив словами "В антикорупціонерки Берлінської була 13-та зарплата?"

Довідка. Defence City – це спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК. Він має перетворити галузь на високотехнологічний, стійкий та конкурентоспроможний кластер, здатний масштабувати виробництво озброєння і військової техніки. Підприємства можуть отримати статус резидента Defence City - вперше це відбулося в січні 2026 року. Та Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МОУ) в 2025 році заявляла про ризик ручного режиму.

Окрім цього, Михайло Ткач на камеру зачитав примітку слідства, що йдеться саме про Марію Берлінську.

Хто така Марія Берлінська? Це відома активістка та керівниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки".

Що сказала сама Берлінська, чи є вона на "плівках Міндіча"?

24 квітня вона опублікувала допис у своєму телеграм-каналі, де назвала фейком оприлюднені Броневицьким дані. Та закликала опублікувати власне самі плівки.

Я не "антикорупціонер", я займаюсь дронами, це загальновідомий факт. Умєров був представником влади, якого я системно вимагала відправити у відставку. Слабо уявляю, як би він мав мені платити за жорстку критику його некомпетентності,

– написала Берлінська.

Насамкінець вона додала, що до неї звертаються Марія, "і всі це знають".