Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розкрив нові деталі справи, зокрема про псевдонім Єрмака. Про це він розповів в інтерв'ю ведучій каналу "Є питання" Олені Трибушній, оприлюдненому 30 березня.

Який псевдонім мав Єрмак на "плівках Міндіча"?

Абакумов заявив, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак може фігурувати на так званих "плівках Міндіча" під псевдонімом "Хірург".

Проте, детектив наголосив, що не може прямо підтвердити, чи стосується справа "Мідас" Єрмака, однак зазначив, що існують псевдоніми, які можуть бути пов'язані з цією особою.

Я знаю ту людину, яку ви назвали, під псевдонімом "Хірург"… А Офіс президента як хірургічне відділення",

– відповів Абакумов на запитання журналістки.

Він також повідомив, що наразі подальша публікація "плівок Міндіча" не планується. Окремо Абакумов прокоментував питання щодо відсутності підозри високопосадовцям. За його словами, у таких справах необхідна максимально сильна доказова база, адже фігуранти можуть залучати найкращих адвокатів, значні фінансові ресурси та навіть медійні кампанії для захисту.

