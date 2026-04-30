Как Андрей Пышный прокомментировал упоминания в "пленках Миндича"?

О том, причастен ли глава НБУ к коррупционной схеме Миндича, пишет УНН.

В новых записях, которые опубликовали по системе хищения Энергоатома, фигуранты дела вспоминают Андрея Пышного.

Во время пресс-брифинга глава Национального банка прокомментировал ситуацию.

Нет, никаких обращений, никаких коммуникаций, никакого общения, с теми, кто вспомнил соответственно мою фамилию не было. Ни по поводу той темы, которая была озвучена, ни в каком-то другом контексте,

– отметил глава НБУ.

По словам Пышного, он не имеет контактов и связей с фигурантами дела "пленок Миндича", которые связаны с коррупционной схемой.

Что известно об участии НБУ в схеме Миндича?

В блоге для Цензор.НЕТ Борислав Береза, общественный деятель и политик, высказал собственное мнение и прокомментировал возможное соучастие Пышного в деле Миндич-гейта.

По словам политика, главный банк страны должен быть независимым институтом. Однако в этой ситуации НБУ "превратился в окошко кассы для "своих".

Давайте говорить откровенно, без иллюзий. Глава НБУ Андрей Пышный – это стопроцентная, безоговорочная креатура Ермака. Его туда ставили не для того, чтобы он защищал макрофинансовую стабильность или боролся с инфляцией. Его туда назначили именно для таких моментов – чтобы когда в условных "миндичей" кассовый разрыв, Председатель НБУ по звонку брал под козырек и заливал их схемы деньгами. А если Пышного нет на месте – есть послушный государственный "Сенс Банк", который быстро национализировали, и теперь там сидят доверенные лица того же Пышного, Ступак, Тютюн, и другие,

– отметил Береза.

В то же время еще в декабре 2025 года в издание International Business Times отдельно проанализировали возможное участие Нацбанка в коррупционном скандале.

Журналисты определили, что через схемы в Энергоатоме вывели почти 100 миллионов долларов. Эти средства прошли через банковскую систему без всяких подозрений. В частности Филипп Пронин, председатель Держмониторинга, объяснял, что ни один украинский банк не обратился с отчетом о странных операциях.

Эксперты, которые комментировали коррупционный скандал для издания, отметили, что это может свидетельствовать о некомпетентности органов финмониторинга. Но также о сознательном покрытии и прикрытии "своих".

Если Государственная служба финансового мониторинга действительно не получала никаких сообщений о подозрительных операциях, связанные с фигурантами "Миндичгейта", это оставляет только два возможных объяснения. Или украинские банки системно игнорировали требования законодательства в сфере противодействия отмыванию средств, или на определенном уровне существовали гарантии, что отдельные клиенты ни при каких обстоятельствах не будут попадать в категорию подозрительных – независимо от объемов средств, которые проходили через их счета,

– отмечают в материале.

Подтверждением предыдущей версии может быть факт подозрительного обогащения в семье Дмитрия Олейника. Он является заместителем председателя НБУ. Обратить внимание нужно на его дорогие автомобили, недвижимость в Дубае и жилье в Вене. Отмечается, что развод Олейника мог быть фиктивным, только чтобы удачно скрыть приобретенные активы.

Кто еще фигурирует на "пленках Миндича"?

Операция "Мидас", которую провели НАБУ и САП в ноябре 2025 года (с подготовкой в 15 месяцев) раскрыла масштабную коррупционную схему в энергетике. Участниками и фигурантами были чиновники, бизнес-партнеры президента.

На последних записях, которые опубликовали в "Украинской правде", фигурирует Рустем Умеров. В записи есть отрывок из разговора тогдашнего министра обороны с Тимуром Миндичем за 8 июля 2025 года. В сообщении пресс-службы Умерова акцентируют, что любые действия были связаны с должностными обязанностями. Относительно достоверности записей – это должны проверять правоохранители.

Кроме Умерова, по словам расследователей, на пленках на пленках фигурирует Сергей Шефир. А основные обсуждения велись по финансовым вопросам, кадровых изменений и финансирования компании Fire Point (частная оборонно-технологическая компания).