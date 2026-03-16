Арештували пенсію або соцвиплати: як українцям повернути свої гроші

Іноді на соціальні виплати чи пенсії україців можуть накласти арешт. Це можливо, якщо відсутня інформація про спеціальний режим такого рахунку.

Що відомо про арешт виплат?

Але це не значить, що гроші одразу будуть зняті. Про це зокрема свідчить висновок колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Читайте також Індексація минула, а доплата не з’явилась: кого держава залишила без грошей

Річ у тім, що людина звернулася до суду зі скаргою. Особа пояснила, що рішення суду – на підставі якого відкрито виконавче провадження – не набуло законної сили. А арешт якраз було накладено на рахунок зі спеціальним режимом.

Як зазначив суд, обов’язок державного виконавця полягає у знятті арешту з рахунку боржника. Але за умови надання інформації про спеціальний рахунок – банком або самим боржником.

Наявність арешту лише блокує розпорядження коштами, однак не передбачає автоматичного списання пенсій чи інших соціальних виплат, що охороняються законом,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Такий арешт може бути знятий після з’ясування спеціального правового режиму рахунку.

Зокрема навіть за наявності значних боргів, далеко не все майно можна конфіскувати. У Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України назвали речі, на які не може бути накладено арешт та звернуто стягнення. До цього списку зокрема входять:

предмети щоденного побутового особистого вжитку – для задоволення фізіологічних та гігієнічних потреб;

речі індивідуального користування;

лікарські засоби;

меблі – по одному ліжку та стільцю на кожну особу, а також один стіл, одна шафа на сім’ю, а ще один холодильник на родину тощо.

Повний перелік речей бук вкладений відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Що ще слід знати про пенсійні виплати в Україні?