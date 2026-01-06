Укр Рус
Економіка Новини економіки Росія не може обслуговувати свої стратегічні порти в Арктиці через санкції
6 січня, 12:29
3

Росія не може обслуговувати свої стратегічні порти в Арктиці через санкції

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Росія не може обслуговувати свої порти в Арктиці через нестачу інфраструктурних можливостей та санкції.
  • Москва сподівається на допомогу Китаю, але Пекін пріоритетно зацікавлений у транзиті по всьому маршруту ПМШ.

Прагнення Москви перетворити Північний морський шлях на повноцінний транспортний коридор наштовхується на елементарну нестачу інфраструктурних можливостей. Уже в найближчі 5 років порти вздовж нього потребуватимуть днопоглиблення обсягом близько 60 мільйонів кубічних метрів.

Чому Росія не може обслуговувати порти?

Ба більше, подібні роботи потрібні також у портах інших регіонів Росії, що лише збільшує масштаб і складність цієї проблеми. Деталі повідомила Служба зовнішньої розвідки України у вівторок, 6 січня, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія знайшла лазівку для експорту підсанкційного СПГ, але є нюанс 

Раніше країна-агресорка системно залучала іноземних підрядників, які мали флот і технології для виконання масштабних днопоглиблювальних робіт. Утім санкції фактично заблокували цей механізм.

Натомість власної альтернативи Росія так і не сформувала – заяви про проєктування й будівництво земснарядів на Адміралтейських верфях у Санкт-Петербурзі досі лишаються радше на папері.

Реальні цифри виглядають показово. У 2025 році Росія змогла власними силами виконати днопоглиблення у всіх портах країни лише на рівні приблизно 2,2 мільйона кубічних метрів,
– пишуть у СЗР.

У порівнянні із задекларованими потребами це майже граничний рівень, який не здатен системно змінити ситуацію.

Чи може в Арктиці допомогти Китай?

Теоретично Москва робить ставку на залучення Китаю до розвитку північної портової інфраструктури. Але його пріоритети інші.

Для Китаю важливий безперервний транзит усім маршрутом ПМШ, а не розбудова окремих російських портів як логістичних хабів. Тож у найближчі роки реальність буде простою: великі судна проходитимуть повз.

Навіть якщо Китай погодиться долучитися до днопоглиблювальних робіт, саме Пекін вирішуватиме, у яких портах їх проводити. Для Москви це означатиме:

  • втрату контролю над просторовими пріоритетами,
  • неспроможність точково підтримувати окремі регіони,
  • фактичне потрапляння в залежність від зовнішнього впливу. 

Сукупно ситуація демонструє системний розрив між заявленими арктичними амбіціями Росії та її реальними можливостями,
– підсумували розвідники.

Навіщо Росії Арктика?

  • До слова, Арктика забезпечує менш як 5% глобального постачання рідкісноземельних елементів, однак має потенційні ресурси. Водночас, згідно з даними за 2023 рік, Росія може володіти близько 12 мільйонами метричних тонн ідентифікованих запасів.

  • Наразі російські приарктичні запаси рідкісноземельних елементів, нафти та газу зосереджені в руках трьох ключових осіб – Сергія Кірієнка, Ігоря Сєчіна та Кирила Дмитрієва.