Економіка Новини економіки Росія вдарила по енергетиці у 4 областях: інфраструктура серйозно пошкоджена, є знеструмлення
13 грудня, 10:51
Росія вдарила по енергетиці у 4 областях: інфраструктура серйозно пошкоджена, є знеструмлення

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Росія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях, що призвело до знеструмлення у шести регіонах.
  • У результаті ворожих обстрілів в Одесі, Херсоні та Миколаївській області відсутні електро-, водо- та теплопостачання, при цьому в Херсоні без електрики залишилося понад 140 тисяч абонентів.

Росіяни вночі 13 грудня завдали ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у щонайменше чотирьох областях. Через це є знеструмлення у шести регіонах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Які наслідки атаки для енергетики?

За даними відомства, ворог атакував об'єкти у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Там, а також в Херсонській та Кіровоградській областях, є знеструмлені споживачі. 

Міненерго наголошує, що для ліквідації наслідків ворожих атак було розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни. 

Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів, 
– ідеться у повідомленні.

Там також нагадали, що в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Продовжують діяти й графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Але в Укренерго підтвердили цю інформацію й наголосили, що через значну кількість знеструмлених споживачів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Яка ситуація по містах та областях?

За словами Олексія Кулеби, у результаті масованих повторних ударів в населених пунктах області пошкоджена енергетична інфраструктура. У частині Одеси відсутні електро-, водо- та теплопостачання. 

У Херсоні без електрики обласний центр – це понад 140 тисяч абонентів. У Миколаївській області – без світла кілька районів. Для подачі тепло- та водопостачання застосовуються резервні джерела.

Що відомо про нічну атаку?

  • Росіяни здійснили одну з найбільш масованих атак на Одеську область. Під ворожим ударом опинилися об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Через це постраждали 4 людини.

  • Водночас ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами по Кіровоградській області. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура регіону. Без світла наразі 19 населених пунктів.

  • Також противник атакував ударними безпілотниками Дніпро. Через це у будівлі, яка не експлуатується, виникла пожежа. Є знищена та пошкоджена автівки. Постраждалих внаслідок російського удару немає.