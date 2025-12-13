Россия ударила по энергетике в 4 областях: инфраструктура серьезно повреждена, есть обесточивание
- Россия нанесла ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях, что привело к обесточиванию в шести регионах.
- В результате вражеских обстрелов в Одессе, Херсоне и Николаевской области отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение, при этом в Херсоне без электричества осталось более 140 тысяч абонентов.
Россияне ночью 13 декабря нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в по меньшей мере четырех областях. Из-за этого есть обесточивание в шести регионах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины и Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Какие последствия атаки для энергетики?
По данным ведомства, враг атаковал объекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. Там, а также в Херсонской и Кировоградской областях, есть обесточенные потребители.
Минэнерго отмечает, что для ликвидации последствий вражеских атак был развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах страны.
Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу как позволит ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов,
– говорится в сообщении.
Там также напомнили, что во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Продолжают действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Но в Укрэнерго подтвердили эту информацию и отметили, что из-за значительного количества обесточенных потребителей графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.
Какова ситуация по городам и областям?
По словам Алексея Кулебы, в результате массированных повторных ударов в населенных пунктах области повреждена энергетическая инфраструктура. В части Одессы отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение.
В Херсоне без электричества областной центр – это более 140 тысяч абонентов. В Николаевской области – без света несколько районов. Для подачи тепло- и водоснабжения применяются резервные источники.
Что известно о ночной атаке?
Россияне осуществили одну из самых массированных атак на Одесскую область. Под вражеским ударом оказались объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. Из-за этого пострадали 4 человека.
В то же время враг совершил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами по Кировоградской области. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура региона. Без света сейчас 19 населенных пунктов.
Также противник атаковал ударными беспилотниками Днепр. Поэтому в здании, которое не эксплуатируется, возник пожар. Есть уничтожена и повреждена машины. Пострадавших в результате российского удара нет.