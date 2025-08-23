Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що відновлення пошкодженого нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше п’ять днів. Цього разу нафтопровід отримав більші пошкодження, ніж раніше.

Сіярто провів розмову із засткупником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис у X.

Що Сіярто заявив про пошкодження нафтопроводу "Дружба"?

За словами угорського міністра, масштаби пошкоджень виявилися значно серйознішими, ніж очікувалося. Сорокін нібито пообіцяв швидке відновлення постачань, проте ремонт неминуче затягнеться на щонайменше п’ять днів.

Сіярто також закликав Єврокомісію використати цей час, щоб "виконати свої зобов’язання та протистояти спробам України заблокувати постачання нафти до Угорщини".

Раніше прем’єр Віктор Орбан звернувся листом до президента США Дональда Трампа, поскаржившись на Київ через атаки на нафтопровід. Трамп у відповідь заявив: "Мені не подобається те, що я чую – я дуже злий через це".

Що відомо про удар по нафтопроводу "Дружба"?