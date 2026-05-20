Знову під ударом: росіяни вкотре атакували об'єкти "Нафтогазу" на Чернігівщині

Росіяни продовжують атакувати об'єкти Нафтогазу. Чи не найбільше від ударів страждає інфраструктура Чернігівської області.

Що відомо про атаку Росії на газову інфраструктуру?

Про те, куди били росіяни, йдеться в повідомленні Групи "Нафтогаз".

Дивіться також Світло й тепло в борг: чим українцям загрожує рекордна заборгованість у комунальній сфері

Ввечері 19 травня ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. А саме – по газовій інфраструктурі регіону.

Зазначається, що протягом дня тривала дронова атака. Під прицілом росіян були відразу кілька об'єктів.

У компанії повідомили, що внаслідок влучань є руйнування обладнання.

Прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль,

– додали в пресслужбі "Нафтогазу".

Зокрема відомо, що персонал компанії не постраждав. Оцінку наслідків та відновлювальні роботи почнуть, коли цьому сприятиме безпекова ситуація.

Нагадаємо, що протягом 18 – 19 травня росіяни атакували газову інфраструктуру на Дніпропетровщині. Майже безперервно об'єкти атакували БпЛА, згодом – росіяни запустили балістику.

Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше – станом на цю хвилину персонал атакованих об'єктів не постраждав,

– зауважував Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Чому Росія б'є по українській газовій інфраструктурі?

Раніше в етері Radio NV заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський розповів, що кінцева мета ворога – залишити українців без "блакитного палива".

За словами експерта, росіяни б'ють та газовій інфраструктурі так, щоб розділити систему на острови. Загалом це така ж схема, як була з електрикою.

Фахівець додає, що атаки на газові об'єкти не припиняються. Щоправда, ворог змінює стратегію та пріоритети.

Спершу намагалися точковим ударом вивести з ладу найбільше підземне сховище газу - це не вдалося. Тепер же акцент на газорозподільчих мережах…Чому? Бо вони побачили, що не вдалося призвести до колапсу,

– пояснив Закревський.

Водночас експерт акцентує, що Росія нині перевіряє, чи зможуть її атаки спричинити системний колапс та обвал у галузі.

За словами Закревського, поки зусилля росіян марні, бо "Нафтогаз" готувався до такого сценарію протягом усього минулого руку.