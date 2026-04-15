Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив 24 Каналу, що окупанти розтягують пуски на цілий день, бо не можуть запускати усі "Шахеди" в один момент. Також удари вдень – це економічний тиск на українців.

Дивіться також "Росіяни б'ються в істериці": як ЗСУ ракетами SCALP ефектно рознесли склад із БпЛА

Чому ворог розтягує пуски?

Василь Пехньо пригадав, що Україна завдала ударів ракетами SCALP та GBU-39 по Донецькому аеропорту. Було повідомлення, що розтрощили склад із російськими БпЛА та боєприпасами. Адже ворог використовував аеродром для запуску дронів.

Факти ураження складів, іншої інфраструктури, зокрема, у Донецькому аеропорті – це демонстрація відпрацювання пускових майданчиків Росії. Адже "Шахеди", "Гербери", "Герані" запускаються з певних напрямків. Ми всі знаємо ці аеродроми. Через відпрацювання такої інфраструктури росіяни опиняються у своєрідному дефіциті можливостей запуску,

– пояснив він.

Наприкінці літа 2025 року говорили про те, що окупанти можуть запустити тисячу "Шахедів" по території України. Вони дійсно мають таку можливість, однак зробити це в один момент не вийде.

Тобто якщо треба запустити 300 "Шахедів", ти можеш їх запустити з наявної кількості аеродромів. А якщо тобі потрібно запустити тисячу "Шахедів", твоя необхідна кількість аеродромів і інфраструктури для запуску має бути помножена на три, щоб не 300, а тисячу в один момент випускати,

– зазначив військовий оглядач.

Станом на зараз нищення пускової інфраструктури для "Шахедів" на прикладі того ж Донецького аеропорту демонструє, що Україна намагається протидіяти одномоментному запуску тисячі дронів. Але росіяни кількісно спроможні, але не можуть це зробити в один момент. Тому вони розтягують ці пуски фактично на цілий день.

Як це впливає на економіку?

Військовий оглядач підкреслив, що другий фактор – економічний. Робота вдень демонструє, що виникають економічні проблеми. Торгові центри, магазини закриваються. Метро в Києві, громадський транспорт не працює. Тобто це створює таке фізичне навантаження на українську економіку.

Обстріли вночі робили моральне навантаження на населення. Тому що ти не спиш, чуєш вибухи, переходиш в укриття. Або раніше переходиш в укриття. У тебе перерваний сон. Як наслідок, дуже велике моральне виснаження внаслідок таких атак. Вдень такого морального виснаження, можливо, немає. Але з'являється інфраструктурно-економічне навантаження на українську економіку,

– зауважив Василь Пехньо.

Росія атакує Україну 15 квітня: головне