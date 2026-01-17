Росія знову била по енергетиці: в яких регіонах найскладніша ситуація

Уночі 17 січня російські війська вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атак без електропостачання залишилися частина споживачів в Одеській та Київській областях.

Енергетики, попри складні погодні умови, працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Міненерго.

В яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом?

На Одещині після ворожої атаки тривають відновлювальні роботи, водночас у регіоні продовжують діяти мережеві обмеження. Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області енергетики застосовують екстрені обмеження, а раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, через негоду без світла залишаються 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

Довгостроково знеструмленими через бойові дії залишаються також споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. В окремих областях через високий рівень споживання під час морозів вимушено застосовуються екстрені відключення.

Через постійні масовані атаки Росії в українській енергосистемі запроваджено режим надзвичайної ситуації. Відповідні штаби вже розпочали роботу, всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики закликають громадян максимально зменшити споживання електроенергії, щоб знизити навантаження на систему.

Що відомо про нічні обстріли?