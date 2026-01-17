Росія знову била по енергетиці: в яких регіонах найскладніша ситуація
- Унаслідок атак Росії без електропостачання залишилися частина споживачів в Одеській та Київській областях, де енергетики працюють над відновленням.
- У Києві та Київській області діють екстрені обмеження, а в багатьох регіонах України запроваджено режим надзвичайної ситуації через постійні атаки.
Уночі 17 січня російські війська вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атак без електропостачання залишилися частина споживачів в Одеській та Київській областях.
Енергетики, попри складні погодні умови, працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Міненерго.
В яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом?
На Одещині після ворожої атаки тривають відновлювальні роботи, водночас у регіоні продовжують діяти мережеві обмеження. Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області енергетики застосовують екстрені обмеження, а раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Крім того, через негоду без світла залишаються 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.
Довгостроково знеструмленими через бойові дії залишаються також споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами.
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. В окремих областях через високий рівень споживання під час морозів вимушено застосовуються екстрені відключення.
Через постійні масовані атаки Росії в українській енергосистемі запроваджено режим надзвичайної ситуації. Відповідні штаби вже розпочали роботу, всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики закликають громадян максимально зменшити споживання електроенергії, щоб знизити навантаження на систему.
Що відомо про нічні обстріли?
У ніч на 17 січня російські БпЛА завдали шкоди в Оболонському районі Києва, зокрема в нежитловій зоні та пошкодили техніку. Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає, а повітряну тривогу в Києві оголосили об 01:33, після чого було чутно вибухи.
Запоріжжя також потрапило під ворожий обстріл. Внаслідок чого виникло загоряння на об'єкті інфраструктури, але постраждалих немає.
Уночі 17 січня російські війська знову вгатили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Одещині. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено будівлю та автотранспорт.