Кремль "спалив" бюджет цілого регіону: скільки коштувала Путіну атака на Україну

Росія витратила сотні мільйонів доларів для масованого повітряного удару по об'єктах української енергосистеми 3 лютого. Кошти, витрачені на цей обстріл, могли б забезпечити фінансування цілих регіонів.

Скільки Росія витратила на атаку?

Під час цієї комбінованої атаки російська армія застосувала загалом 562 засоби ураження, передає 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки.

Дивіться також Трамп не тиснутиме на Путіна зараз, але весною все може змінитись, – експерт із США

За інформацією Повітряних Сил, Росія випустила по Україні ракети та дрони різного типу:

балістичні ракети – "Іскандер" та РМ-48У;

крилаті ракети – 9М728 "Іскандер-К", Х-101 та Х-32;

гіперзвукові ракети – 3М22 "Циркон" та 3М55 "Онікс",

ударні безпілотники – "Гєрань" і "Гарпія";

та дрони-імітатори "Гєрбєра".

️Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 мільйона доларів США – це більш ніж на 190 мільйони доларів більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня,

– розповіли в ГУР.

У розвідці підрахували, що цих коштів Росії вистачило б забезпечити бюджети регіонів:

Рік міг би прожити єврейський автономний округ, що має населення близько 144 тисяч людей;

Стільки ж сягає річний бюджет міста Калуга з населенням понад 320 тисяч осіб;

Це також піврічний бюджет Костромської області.

Однак Путін вирішив за краще витратити ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України замість того, щоб подбати про покращення життя у власних регіонах.

Не маючи відчутних успіхів у війні проти України, Кремль вдається до системного терору цивільного населення у намаганні підірвати єдність українського суспільства,

– додали у ГУР.

Важливо! У розвідці наголосили, що більшість коштів, витрачених на атаку, Москва просто викинула на вітер. Адже українська ППО збила 450 повітряних цілей ворога, тобто 79,2 % ракет та дронів.

Які наслідки російської атаки?

Атака Росії 3 лютого на українську енергетику стала найпотужнішою від початку 2026 року. Про це повідомили у ДТЕК.

Під обстріл потрапили об'єкти генерації та розподілу у 8 регіонах України. Ворог цілив по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів жителів великих міст:

Києва;

Харкова;

та Дніпра.

Особливо сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.

Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега – зокрема Дніпровський і Дарницький райони – вимушено перейшли на екстрені відключення,

– повідомили в компанії.

Також російські ракети та дрони атакували енергооб'єкти ДТЕК в Одеські області. Внаслідок цього тисячі людей залишилися без світла.

Навіщо Росія б'є по енергетиці?