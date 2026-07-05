Безперервні атаки другий день поспіль: росіяни обстрілюють об'єкти Нафтогазу в 3 областях

Ворожі війська не припиняють атак на об'єкти газової інфраструктури. Під ударами – Полтавщина, Харківщина та Сумщина.

Про наслідки атак розповіли в компанії "Нафтогаз".

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Що відомо про атаки на об'єкти Нафтогазу?

Окупанти б'ють дронами різного типу, зокрема й реактивними. Як наголосили в компанії, атаки тривають практично безперервно від ранку 4 липня.

На кількох об'єктах унаслідок атак виникли масштабні пожежі, відомо й про значні руйнування. Окрім того, довелося зупинити роботу частини обладнання.

Зауважте! Йдеться, зокрема, про газовидобувний об'єкт у Полтавській області – про його пошкодження повідомляли напередодні, 4 липня. "Цей об'єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону", – написали тоді в Нафтогазі.

Працівники не постраждали – завдяки завчасно вжитим заходам безпеки,

– наголосили в Нафтогазі.

Там також додали, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Втім, оцінка наслідків розпочнеться, щойно безпекова ситуація дозволить.

Як ворог активізував атаки на енергетику?

Влада Сумщини повідомила про загрозу ударів Росії по автозаправних станціях у регіоні та закликала жителів тимчасово утриматися від відвідування АЗС без нагальної потреби. За словами очільника ОВА, керівників заправок уже поінформували, а також надали вказівки щодо посилення заходів безпеки.

Днями повідомлялося й про складну ситуацію в енергосистемі після обстрілів енергоінфраструктури. Частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях тимчасово залишилася без електропостачання. Найбільше постраждала Донеччина, де тривають відновлювальні роботи.

В Укренерго зазначають, що обмеження на постачання наразі не прогнозуються, але споживачів закликають переносити використання потужних приладів на денні години.