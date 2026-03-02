Росія хоче залишити українців без води: до чого готуватися у 2026 році

Росія готується завдати нових ударів по інфраструктурі України, зосередившись зокрема на водопостачанні. Які рекомендації варто врахувати при підготовці до можливих перебоїв з водою – розповідаємо далі.

Як підготуватися до проблем із водопостачанням?

Запаси води потрібно створювати принаймні на три доби й періодично оновлювати, якщо йдеться про використання для технічних потреб. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Президент України Володимир Зеленський 2 березня попередив про нову хвилю ворожих ударів по Україні, які готує ворог. Відомо, що Росія планує атакувати водопостачання та логістику.

На випадок можливих обстрілів варто підготувати триденний запас питної та технічної води, говорить експертка з ЖКГ Христина Ненно. На одну людину має припадати щонайменше 2 літри питної та 10 літрів технічної води на добу. Остання потрібна в такій кількості для гігієни та приготування їжі.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Люди мають розуміти, що тривалий час може бути відсутнє водопостачання і потрібно підготувати ось ці запаси. Чому три доби? Тому що завжди на випадок надзвичайних ситуацій організовують підвезення питної води або її починають роздавати деякі виробники. Усе залежить від ситуації.

Експертка наголошує, що для підготовки домашніх запасів води варто віддавати перевагу заводській фасованій воді, адже вона може зберігатися й бути придатною для пиття найдовше.

Дуже важливо не використовувати для пиття воду, яку, наприклад, набрали з крана або давно відкриту. Тобто це має бути виключно свіжа, герметично запакована заводська вода. Тому що коли вода десь набрана і вона стоїть, або навіть заводська була відкрита, наприклад, місяць тому, вона вже може бути небезпечною для пиття. Тобто таку воду виключно потрібно перекип'ятити,

– говорить Христина Ненно.

Зауважте! ДСНС рекомендує позначати ємності з водою бірками "для пиття" та "для технічних потреб", а кип'ячену для знезараження воду зберігати не більше доби.

Що відомо про російські атаки на системи водопостачання України?