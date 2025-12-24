Є перші результати аудитів енергокомпаній, – Зеленський

У вівторок, 23 грудня, Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь прем'єр-міністерки Юлії Свириденко щодо ситуації в енергетиці. Зокрема, уже є перші результати аудитів.

Що відомо про аудит енергокомпаній?

Наразі продовжується оновлення наглядових рад і керівництва. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Дивіться також Чому українські АЕС знижують потужність через російські атаки та як це впливає на відключення світла

За словами Зеленського, доповідь стосувалася ситуації в енергетиці, відновлення генерації та мереж, а також трансформації енергетичних компаній.

Багато всього робиться, є перші результати аудитів, продовжується оновлення наглядових рад і керівництва. Це все правильно,

– наголосив президент.

Нагадаємо, 10 грудня Свириденко повідомила, що заслухала звіт голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

Тоді йшлося про перевірки на 10 філіях НАЕК "Енергоатом", а проміжні результати очікували наприкінці грудня. Прем'єрка доручила службі щотижня звітувати про перебіг аудитів, а за фактом проведення надати вичерпну інформацію правоохоронним органам.

На що вплинув перегляд об'єктів критичної інфраструктури?