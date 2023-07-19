Бухгалтер обікрав клієнтів у Сіднеї на 26 мільйонів доларів та витратив всі гроші на ставки
Джерело:news .com.au
У Сіднеї бухгалтер обкрадав своїх клієнтів та витрачав їх гроші на азартні ігри. Загалом сума дорівнює приблизно 26 мільйонів доларів.
Бухгалтер обікрав клієнтів
У Сіднеї бухгалтер, на прізвище Картер, підозрюється у крадіжці 26 мільйонів доларів. За допомогою цих грошей він грав у азартні ігри.
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Йому відмовили у заставі, через те, що він уперше з’явився до суду через ризик втечі. Є ймовірність, що підозрюваний пов'язаний із великим організованим злочинним синдикатом.
За інформацією ЗМІ, бухгалтер встиг обікрасти щонайменше 8 клієнтів на мільйони доларів. Про його злочини знала дружина і покривала його, після чого вони разом порушували закон, зберігаючи та вживаючи наркотики.
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