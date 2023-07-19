Бухгалтер обікрав клієнтів у Сіднеї на 26 мільйонів доларів та витратив всі гроші на ставки

19 липня 2023, 19:00
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Джерело:

news .com.au

У Сіднеї бухгалтер обкрадав своїх клієнтів та витрачав їх гроші на азартні ігри. Загалом сума дорівнює приблизно 26 мільйонів доларів.

Бухгалтер обікрав клієнтів

У Сіднеї бухгалтер, на прізвище Картер, підозрюється у крадіжці 26 мільйонів доларів. За допомогою цих грошей він грав у азартні ігри.

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Йому відмовили у заставі, через те, що він уперше з’явився до суду через ризик втечі. Є ймовірність, що підозрюваний пов'язаний із великим організованим злочинним синдикатом. 

За інформацією ЗМІ, бухгалтер встиг обікрасти щонайменше 8 клієнтів на мільйони доларів. Про його злочини знала дружина і покривала його, після чого вони разом порушували закон, зберігаючи та вживаючи наркотики.

У Нацполіції розповіли про нову схему шахраїв

Для українських користувачів почали надходити дивні посилання у месенджерах. Якщо особа за ними перейде то шахраї отримають доступ до її банківських даних. 

Нацполіція розповіла, що найпопулярнішими видами обману є схеми:

  • "Дзвінки від імені представників банків",
  • "Ваш родич у біді",
  • "Виграші призів",
  • "Соціальні виплати під час війни",
  • "Грошова реформа",
  • "Продаж дешевих товарів "з рук в руки".
Нагадаємо! Якщо вам телефонує або пише підозріла людина й просить вказати особисті дані, варто повідомити про це правоохоронні органи.

 

Автор: Тетяна Стельмах