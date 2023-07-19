Бухгалтер обворовал клиентов

В Сиднее бухгалтер, по фамилии Картер, подозревается в краже 26 миллионов долларов. С помощью этих денег он играл в азартные игры.

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Ему отказали в залоге, потому что он впервые явился в суд из-за риска побега. Есть вероятность, что подозреваемый связан с крупным организованным преступным синдикатом.

По информации СМИ, бухгалтер успел обокрасть не менее 8 клиентов на миллионы долларов. О его преступлениях знала жена и покрывала его, после чего они вместе нарушали закон, сохраняя и употребляя наркотики.

В Нацполиции рассказали о новой схеме мошенников

Для украинских пользователей начали поступать странные ссылка в мессенджерах. Если лицо за ними перейдет, то мошенники получат доступ к его банковским данным.

Нацполиция рассказала, что наиболее популярными видами обмана являются схемы:

"Звонки от имени представителей банков",

"Ваш родственник в беде",

"Выигрыши призов",

"Социальные выплаты во время войны",

"Денежная реформа",

"Продажа дешевых товаров "из рук в руки".

Напомним! Если вам звонит по телефону или пишет подозрительный человек и просит указать личные данные, стоит сообщить об этом правоохранительным органам.