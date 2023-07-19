Бухгалтер обікрав клієнтів

У Сіднеї бухгалтер, на прізвище Картер, підозрюється у крадіжці 26 мільйонів доларів. За допомогою цих грошей він грав у азартні ігри.

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Йому відмовили у заставі, через те, що він уперше з’явився до суду через ризик втечі. Є ймовірність, що підозрюваний пов'язаний із великим організованим злочинним синдикатом.

За інформацією ЗМІ, бухгалтер встиг обікрасти щонайменше 8 клієнтів на мільйони доларів. Про його злочини знала дружина і покривала його, після чого вони разом порушували закон, зберігаючи та вживаючи наркотики.

У Нацполіції розповіли про нову схему шахраїв

Для українських користувачів почали надходити дивні посилання у месенджерах. Якщо особа за ними перейде то шахраї отримають доступ до її банківських даних.

Нацполіція розповіла, що найпопулярнішими видами обману є схеми:

"Дзвінки від імені представників банків",

"Ваш родич у біді",

"Виграші призів",

"Соціальні виплати під час війни",

"Грошова реформа",

"Продаж дешевих товарів "з рук в руки".

Нагадаємо! Якщо вам телефонує або пише підозріла людина й просить вказати особисті дані, варто повідомити про це правоохоронні органи.