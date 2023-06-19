Якщо людина перейде за посиланням, то шахраї зможуть дізнатись реквізити банківських карток та іншу інформацію про особу. Про це повідомляє Нацполіція.

Дивіться також Львів'янин підписав боргову розписку на тисячі доларів зникаючим чорнилом: як покарали шахрая

Як цьому запобігти: прості правила

Правоохоронці розповіли про найпопулярніші схеми шахрайства в Інтернеті та як не ввести себе в оману. Найчастіше зловмисники користуються такими схемами:

"Дзвінки від імені представників банків",

"Ваш родич у біді",

"Виграші призів",

"Соціальні виплати під час війни",

"Грошова реформа",

"Продаж дешевих товарів "з рук в руки".

Як запобігти шахрайству в Інтернеті / Інфографіка Нацполіції

Найпопулярніші схеми шахрайства / Інфографіка Нацполіції

Як не попастись "на гачок" шахраїв: дивіться відео

Шахрайство в Україні: останні новини