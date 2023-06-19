Якщо людина перейде за посиланням, то шахраї зможуть дізнатись реквізити банківських карток та іншу інформацію про особу. Про це повідомляє Нацполіція.
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Як цьому запобігти: прості правила
Правоохоронці розповіли про найпопулярніші схеми шахрайства в Інтернеті та як не ввести себе в оману. Найчастіше зловмисники користуються такими схемами:
- "Дзвінки від імені представників банків",
- "Ваш родич у біді",
- "Виграші призів",
- "Соціальні виплати під час війни",
- "Грошова реформа",
- "Продаж дешевих товарів "з рук в руки".
Як запобігти шахрайству в Інтернеті / Інфографіка Нацполіції
Найпопулярніші схеми шахрайства / Інфографіка Нацполіції
Як не попастись "на гачок" шахраїв: дивіться відео
Шахрайство в Україні: останні новини
- Українські поліцейські викрили та ліквідували масштабну шахрайську схему. Її учасники незаконно привласнили собі кошти понад десяти тисяч громадян.
- Слідчі дії проводили аж у 20 регіонах України. Аби ліквідувати розгалужену злочинну мережу, правоохоронці провели спецоперацію за участю понад 500 поліцейських. Загалом викрили 56 зловмисників.
- 23-річний громадянин України організував схему шахрайства на Харківщині. Зловмисник за допомогою фішингових посилань отримував дані банківських карток громадян і крав кошти з їхніх рахунків. Таким чином злочинцю вдалось виманити в українців понад 2 мільйони гривень.