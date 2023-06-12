Мешканець Стрийського району позичив у товариша 50 тисяч доларів та написав розписку чорнилом, що зникає. Обоє чоловіків були добре знайомі і навіть хотіли вести спільний бізнес.
Дивіться також "Цей безлад треба припиняти": у Львові перенесли судове засідання у справі ринку "Добробут"
Як покарали шахрая
За матеріалами слідства, у наперед узгоджений день приятелі зустрілися у кафе на Сколівщині. Обвинувачений прийшов на зустріч підписувати розписку із власною ручкою та наперед підготовленим чорнилом.
Так, підписавши розписку, чоловік забрав 50 тисяч доларів та не планував їх повертати власнику. Коли прийшов час повертати борг, шахрай заявив товаришу, що ніколи в нього грошей не позичав і, відповідно, нічого повертати не буде. Коли потерпілий вийняв розписку, на ній вже не було підпису обвинуваченого.
У суді обвинувачений свою вину не визнав, заявив, що ніяких грошей не позичав. У процесі розслідування справи було проведено експертизу та доведено його вину в суді.
Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому призначили шість років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.
Шахрайство в Україні: схожі випадки
- Українські поліцейські викрили та ліквідували масштабну шахрайську схему. Її учасники незаконно привласнили собі кошти понад десяти тисяч громадян.
- Слідчі дії проводили аж у 20 регіонах України. Аби ліквідувати розгалужену злочинну мережу, правоохоронці провели спецоперацію за участі понад 500 поліцейських. Загалом викрили 56 зловмисників.
- У кіберполіції повідомили, що 56 учасників злочинної схеми розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень.