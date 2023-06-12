Мешканець Стрийського району позичив у товариша 50 тисяч доларів та написав розписку чорнилом, що зникає. Обоє чоловіків були добре знайомі і навіть хотіли вести спільний бізнес.

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Як покарали шахрая

За матеріалами слідства, у наперед узгоджений день приятелі зустрілися у кафе на Сколівщині. Обвинувачений прийшов на зустріч підписувати розписку із власною ручкою та наперед підготовленим чорнилом.

Зауважте! Зникаюче чорнило окислюється під дією повітря та зникає з паперу через деякий час після використання.

Так, підписавши розписку, чоловік забрав 50 тисяч доларів та не планував їх повертати власнику. Коли прийшов час повертати борг, шахрай заявив товаришу, що ніколи в нього грошей не позичав і, відповідно, нічого повертати не буде. Коли потерпілий вийняв розписку, на ній вже не було підпису обвинуваченого.

У суді обвинувачений свою вину не визнав, заявив, що ніяких грошей не позичав. У процесі розслідування справи було проведено експертизу та доведено його вину в суді.

Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому призначили шість років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

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