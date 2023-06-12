Житель Стрыйского района одолжил у товарища 50 тысяч долларов и написал расписку исчезающими чернилами. Оба мужчины были хорошо знакомы и даже хотели вести общий бизнес.
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Как наказали мошенника
По материалам следствия, в заранее согласованный день приятели встретились в кафе на Сколевщине. Обвиняемый пришел на встречу подписывать расписку с собственной ручкой и заранее подготовленными чернилами.
Так, подписав расписку, мужчина забрал 50 тысяч долларов и не планировал возвращать их владельцу. Когда пришло время возвращать долг, мошенник заявил товарищу, что никогда у него денег не одалживал и, соответственно, ничего возвращать не будет. Когда потерпевший вынул расписку, на ней уже не было подписи обвиняемого.
В суде обвиняемый свою вину не признал, заявил, что никаких денег не одалживал. В процессе расследования дела была проведена экспертиза и доказана его вина в суде.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему назначили шесть лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляции.
Мошенничество в Украине: похожие случаи
- Украинские полицейские разоблачили и ликвидировали масштабную мошенническую схему. Ее участники незаконно присвоили себе средства более десяти тысяч граждан.
- Следственные действия проводились только в 20 регионах Украины. Чтобы ликвидировать разветвленную преступную сеть, правоохранители провели спецоперацию с участием более 500 полицейских. Всего разоблачили 56 злоумышленников.
- В киберполиции сообщили, что 56 участников преступной схемы рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан. Таким образом, фигуранты получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 миллионов гривен.