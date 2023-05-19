Следственные действия проводились только в 20 регионах Украины. Чтобы ликвидировать разветвленную преступную сеть, правоохранители провели спецоперацию с участием более 500 полицейских. Всего разоблачили 56 злоумышленников.

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Мошенники присвоили 15 миллионов гривен

В киберполиции сообщили, что 56 участников преступной схемы рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан.

Таким образом, фигуранты получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 миллионов гривен,

– отметили правоохранители.

Мошенников разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и оперативниками Департамента уголовного розыска.

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Полицейские установили 11 сообществ

В ходе расследования полицейские установили 11 сообществ. В частности злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. Администраторы этих сообществ размещали объявления по поводу "подработки".

"Желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, которые очень похожи на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан. Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи различных товаров, в основном - бытовой техники", – рассказали полицейские.

Также фигуранты производили поиск потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках. Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей.

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Полицейские ликвидировали масштабную мошенническую схему: смотрите видео

Как именно присваивали деньги

Мошенники переводили переписку в посторонние мессенджеры. Туда присылали фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар.

После этого информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становились известны фигурантам. В дальнейшем они выводили деньги граждан на подконтрольные счета. По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадали более 10 тысяч граждан,

– отметили в полиции.

Уже известно, что фигуранты присвоили 15 миллионов гривен, впрочем, окончательная сумма ущерба будет установлена во время расследования.

Полицейские идентифицировали 56 причастных к мошенничеству лиц. Также провели обыски по местам жительства фигурантов в двадцати областях Украины. В частности, изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты, которые использовали мошенники.

Уголовное рождение началось по частям 3 и 4 статьи 190 "Мошенничество". Правоохранители готовят материалы для объявления подозрения. Мошенникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.