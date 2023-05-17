У знакомой злоумышленника погиб маленький сын, выпав из окна многоэтажки. Узнав об этом, полицейский потребовал деньги у матери.
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Что угрожает коррупционеру
По данным следствия, мужчина требовал от знакомой тысячу долларов за решение вопросов со следователем о закрытии уголовного производства по факту гибели малыша. Также правоохранитель обещал, что обеспечит непривлечение женщины к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
Патрульного задержали при получении части неправомерных средств в размере 600 долларов США.
Полицейскому доложено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранитель требовал взятки / Фото прокуратура Одесской области
Прокуроры решают вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Трагедии в Одессе: последние новости
- В ночь на 16 мая в одной из гостиниц Одессы нашли повешенным военнослужащего. Предварительно событие квалифицировали как самоубийство, правоохранители начали расследование.
- Вечером 29 апреля на Французском бульваре в Одессе местные жители обнаружили тела двух человек. 34-летняя женщина с ребенком выпали с балкона. Стражи порядка отмечают, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.
- В феврале девушка 13 лет выпрыгнула с балкона многоэтажки в Одессе. Спасти подростка не удалось. По предварительной информации, девушка спрыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.