У знакомой злоумышленника погиб маленький сын, выпав из окна многоэтажки. Узнав об этом, полицейский потребовал деньги у матери.

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Что угрожает коррупционеру

По данным следствия, мужчина требовал от знакомой тысячу долларов за решение вопросов со следователем о закрытии уголовного производства по факту гибели малыша. Также правоохранитель обещал, что обеспечит непривлечение женщины к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Патрульного задержали при получении части неправомерных средств в размере 600 долларов США.

Полицейскому доложено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранитель требовал взятки / Фото прокуратура Одесской области

Прокуроры решают вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Трагедии в Одессе: последние новости

  • В ночь на 16 мая в одной из гостиниц Одессы нашли повешенным военнослужащего. Предварительно событие квалифицировали как самоубийство, правоохранители начали расследование.
  • Вечером 29 апреля на Французском бульваре в Одессе местные жители обнаружили тела двух человек. 34-летняя женщина с ребенком выпали с балкона. Стражи порядка отмечают, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.
  • В феврале девушка 13 лет выпрыгнула с балкона многоэтажки в Одессе. Спасти подростка не удалось. По предварительной информации, девушка спрыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.