У знайомої зловмисника загинув маленький син, випавши з вікна багатоповерхівки. Дізнавшись про це, поліцейський вимагав гроші у матері.

Дивіться також У Львові 85-річний дідусь обікрав школяра під час екскурсії: що йому загрожує

Що загрожує корупціонеру

За даними слідства, чоловік вимагав від знайомої тисячу доларів за вирішення питань із слідчим про закриття кримінального провадження за фактом загибелі малюка. Також правоохоронець обіцяв, що забезпечить непритягнення жінки до відповідальності за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Патрульного затримали під час одержання частини неправомірних коштів у розмірі 600 доларів США.

Наразі поліцейському повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України).

Правоохоронець вимагав хабаря / Фото прокуратура Одеської області

Зверніть увагу! Зловживання впливом караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Наразі прокурори вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Трагедії в Одесі: останні новини