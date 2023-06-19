Если человек перейдет по ссылке, то мошенники смогут узнать реквизиты банковских карт и другую информацию о личности. Об этом сообщает Нацполиция.
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Как это предотвратить: простые правила
Правоохранители рассказали о самых популярных схемах мошенничества в Интернете и как не ввести себя в заблуждение. Чаще всего злоумышленники пользуются следующими схемами:
- "Звонки от имени представителей банков",
- "Ваш родственник в беде",
- "Выигрыши призов",
- "Социальные выплаты во время войны",
- "Денежная реформа",
- "Продажа дешевых товаров "из рук в руки".
Как предотвратить мошенничество в Интернете / Инфографика Нацполиции
Популярные схемы мошенничества / Инфографика Нацполиции
Как не попасть "на крючок" мошенников: смотрите видео
Мошенничество в Украине: последние новости
- Украинские полицейские разоблачили и ликвидировали масштабную мошенническую схему. Ее участники незаконно присвоили себе средства более десяти тысяч граждан.
- Следственные действия проводились только в 20 регионах Украины. Чтобы ликвидировать разветвленную преступную сеть, правоохранители провели спецоперацию с участием более 500 полицейских. Всего разоблачили 56 злоумышленников.
- 23-летний гражданин Украины организовал схему мошенничества в Харьковской области. Злоумышленник с помощью фишинговых ссылок получал данные банковских карточек и воровал средства с их счетов. Таким образом, преступнику удалось выманить у украинцев более 2 миллионов гривен.