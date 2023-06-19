Если человек перейдет по ссылке, то мошенники смогут узнать реквизиты банковских карт и другую информацию о личности. Об этом сообщает Нацполиция.

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Как это предотвратить: простые правила

Правоохранители рассказали о самых популярных схемах мошенничества в Интернете и как не ввести себя в заблуждение. Чаще всего злоумышленники пользуются следующими схемами:

"Звонки от имени представителей банков",

"Ваш родственник в беде",

"Выигрыши призов",

"Социальные выплаты во время войны",

"Денежная реформа",

"Продажа дешевых товаров "из рук в руки".

Как предотвратить мошенничество в Интернете / Инфографика Нацполиции

Популярные схемы мошенничества / Инфографика Нацполиции

Как не попасть "на крючок" мошенников: смотрите видео

Мошенничество в Украине: последние новости