Автогаз продовжує дешевшати попри високий курс долара: ціна пального на АЗС 26 липня

Автогаз продовжує тенденцію здешевшання, ціна опустилась до показників кінця квітня цього року. На якій АЗС найвигідніша ціна автогазу, бензину та дизелю, читайте далі.

Ціна пального на АЗС 26 липня

Бензин А-95 – 50,63 гривні за літр (+5 копійок проти 25 липня).

– 50,63 гривні за літр (+5 копійок проти 25 липня). Бензин А-92 – 49,45 гривні за літр (-46 копійок).

– 49,45 гривні за літр (-46 копійок). Дизельне пальне – 55,40 гривні за літр (+3 копійки).

– 55,40 гривні за літр (+3 копійки). Автогаз – 29,94 гривні за літр (-35 копійок).

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Перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону розповів, що у відомстві не прогнозують стрибка цін на пальне через підвищення курсу долара.

Ціна автогазу знижується попри високий курс долара

Середня ціна на скраплений газ 26 липня у мережах АЗС знизилася до 29,94 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

На станціях Chipo ціна за добу впала на 1,47 гривні, до 30,03 гривні за літр.

У мережі ZOG продукт здешевшав на 1,5 гривні, до 29,50 гривні за літр.

Мережі "Автотранс" і BVS на 30 копійок, до 29,48 та 29,49 гривні за літр відповідно.

На станціях AMIC автогаз здешевшав на 25 копійок, до 29,74 гривні за літр.

У мережах UPG, БРСМ-Нафта, Rodnik, Mango та VostokGaz автогаз здешевшав 5 – 65 копійок за літр.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 22 по 25 липня, ціни вказані у гривнях за літр / Інфографіка Enkorr

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