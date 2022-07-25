Ціна пального на АЗС 25 липня

Бензин А-95 – 50,58 гривні за літр (+3 копійки проти 22 липня).

– 50,58 гривні за літр (+3 копійки проти 22 липня). Бензин А-92 – 49,91 гривні за літр (+46 копійок).

– 49,91 гривні за літр (+46 копійок). Дизельне пальне – 55,37 гривні за літр (+21 копійка).

– 55,37 гривні за літр (+21 копійка). Автогаз – 30,29 гривні за літр (-62 копійки).

Читайте також Креативні трейдери: як отримати мерч за ідею

Чи подорожчає пальне через стрибок курсу

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону розповів, що у відомстві не прогнозують стрибка цін на пальне через підвищення курсу долара.

Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв'язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні,

– заявив він.

Може зацікавити Долара по 49 не буде: експерт спрогнозував курс на найближчі дні

Зауважимо, що експерти також вважають, що вартість пального на АЗС може цілком втриматись у нинішніх цінових коридорах. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн 22 липня зазначив, що роздрібні ціни підняли деякі невеликі та регіональні мережі. Національні – без змін.

Підняття курсу запустило механізм зменшення прибутку та його перерозподілу між сегментами нафтопродуктозабезпечення. Відсутність цінової стелі дозволила швидко наповнити ринок за рахунок гарної матеріальної мотивації (прибутку). Зараз почався зворотній процес, коли всім доведеться скорочувати маржу, а найбільш неефективним, здебільшого випадковим та непрофільним постачальникам – залишити цей ринок,

– написав він у фейсбуці.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

До теми – Куюн пояснив, чого чекати на ринку пального після здорожчання долара: дивіться відео