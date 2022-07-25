Цена горючего на АЗС 25 июля
- Бензин А-95 – 50,58 гривны за литр (+3 копейки против 22 июля).
- Бензин А-92 – 49,91 гривны за литр (+46 копеек).
- Дизельное горючее – 55,37 гривны за литр (+21 копейка).
- Автогаз – 30,29 гривны за литр (-62 копейки).
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Подорожает ли топливо из-за скачка курса
Первый замминистра экономики Денис Кудин во время телемарафона рассказал, что в ведомстве не прогнозируют скачка цен на горючее из-за повышения курса доллара.
Мы не ожидаем ценового скачка на горючее, поскольку в последние недели наметилась тенденция к снижению цены. Если бы не было изменения курса гривны, цена пошла бы вниз. Сейчас в связи с пересмотром курса Нацбанком ожидаем, что цена останется на том же уровне,
– заявил он.
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Отметим, что эксперты также считают, что стоимость горючего на АЗС может полностью удержаться в нынешних ценовых коридорах. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн 22 июля отметил, что розничные цены подняли некоторые небольшие и региональные сети. Национальные – без изменений.
Поднятие курса запустило механизм уменьшения прибыли и ее перераспределения между сегментами нефтепродуктообеспечения. Отсутствие ценового потолка позволило быстро наполнить рынок за счет хорошей материальной мотивации (прибыли). Сейчас начался обратный процесс, когда всем придется сокращать маржу, а наиболее неэффективным, в большинстве случаев случайным и непрофильным поставщикам – покинуть этот рынок,
– написал он в фейсбуке.
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