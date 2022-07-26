Ціна пального на АЗС 26 липня
- Бензин А-95 – 50,63 гривні за літр (+5 копійок проти 25 липня).
- Бензин А-92 – 49,45 гривні за літр (-46 копійок).
- Дизельне пальне – 55,40 гривні за літр (+3 копійки).
- Автогаз – 29,94 гривні за літр (-35 копійок).
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Ціна автогазу знижується попри високий курс долара
Середня ціна на скраплений газ 26 липня у мережах АЗС знизилася до 29,94 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.
- На станціях Chipo ціна за добу впала на 1,47 гривні, до 30,03 гривні за літр.
- У мережі ZOG продукт здешевшав на 1,5 гривні, до 29,50 гривні за літр.
- Мережі "Автотранс" і BVS на 30 копійок, до 29,48 та 29,49 гривні за літр відповідно.
- На станціях AMIC автогаз здешевшав на 25 копійок, до 29,74 гривні за літр.
- У мережах UPG, БРСМ-Нафта, Rodnik, Mango та VostokGaz автогаз здешевшав 5 – 65 копійок за літр.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 22 по 25 липня, ціни вказані у гривнях за літр / Інфографіка Enkorr
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