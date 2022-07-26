Цена горючего на АЗС 26 июля

  • Бензин А-95 – 50,63 гривны за литр (+5 копеек против 25 июля).
  • Бензин А-92 – 49,45 гривны за литр (-46 копеек).
  • Дизельное топливо – 55,40 гривны за литр (+3 копейки).
  • Автогаз – 30,14 гривны за литр (-15 копеек).

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Цена автогаза снижается, несмотря на высокий курс доллара.

Средняя цена на сжиженный газ 26 июля в сетях АЗС снизилась до 29,94 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

  • На станциях Chipo цена за сутки упала на 1,47 гривны, до 30,03 гривны за литр.
  • В сети ZOG продукт подешевел на 1,5 гривны, до 29,50 гривны за литр.
  • В сети "Автотранс" и BVS на 30 копеек до 29,48 и 29,49 гривны за литр соответственно.
  • На станциях AMIC автогаз подешевел на 25 копеек, до 29,74 гривны за литр.
  • В сетях UPG, БРСМ-Нефть, Rodnik, Mango и VostokGaz автогаз подешевел 5 – 65 копеек за литр.

Изменение розничных цен на АЗС с 22 по 25 июля, цены указаны в гривнах за литр / Инфографика Enkorr

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