Автогаз стабільно дешевшає: ціна пального на АЗС 28 липня

Середня ціна автогазу опустилась до тримісячного мінімуму. Найвигіднішу ціну пропонує компанія "Авантаж 7" – близько 28 гривень. Яка ціна бензину та дизелю на АЗС, розповідаємо далі.

Ціна пального на АЗС 28 липня

Бензин А-95 – 50,53 гривні за літр (-13 копійок проти 27 липня).

Бензин А-92 – 49,44 гривні за літр (+44 копійки).

Дизельне пальне – 55,34 гривні за літр (-19 копійок).

Автогаз – 29,41 гривні за літр (-3 копійки).

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Що буде з ціною пального

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що у відомстві не прогнозують стрибка цін на пальне через підвищення курсу долара. Нагадаємо, що 28 липня у деяких обмінниках курс перевищив позначку у 41 долар.

Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв'язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні,

– заявив він.

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