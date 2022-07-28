Автогаз стабільно дешевшає: ціна пального на АЗС 28 липня
28 липня 2022 , 14:39Читать новость на русском
Середня ціна автогазу опустилась до тримісячного мінімуму. Найвигіднішу ціну пропонує компанія "Авантаж 7" – близько 28 гривень. Яка ціна бензину та дизелю на АЗС, розповідаємо далі.
Ціна пального на АЗС 28 липня
- Бензин А-95 – 50,53 гривні за літр (-13 копійок проти 27 липня).
- Бензин А-92 – 49,44 гривні за літр (+44 копійки).
- Дизельне пальне – 55,34 гривні за літр (-19 копійок).
- Автогаз – 29,41 гривні за літр (-3 копійки).
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Що буде з ціною пального
Перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що у відомстві не прогнозують стрибка цін на пальне через підвищення курсу долара. Нагадаємо, що 28 липня у деяких обмінниках курс перевищив позначку у 41 долар.
Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв'язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні,
– заявив він.
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