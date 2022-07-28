Цена горючего на АЗС 28 июля

Бензин А-95 – 50,53 гривны за литр (-13 копеек против 27 июля).

Бензин А-92 – 49,44 гривны за литр (+44 копейки).

Дизельное топливо – 55,34 гривны за литр (-19 копеек).

Автогаз – 29,41 гривны за литр (-3 копейки).

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Что будет с ценой горючего

Первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что в ведомстве не прогнозируют скачка цен на горючее из-за повышения курса доллара. Напомним, что 28 июля в некоторых обменниках курс превысил отметку в 41 доллар.

Мы не ожидаем ценового скачка на горючее, поскольку в последние недели наметилась тенденция к снижению цены. Если бы не было изменения курса гривны, цена пошла бы вниз. Сейчас в связи с пересмотром курса Нацбанком ожидаем, что цена останется на том же уровне,

– заявил он.

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