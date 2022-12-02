Автогаз продовжує дорожчати: як змінилася ціна пального на АЗС

За останній тиждень середня ціна автогазу зросла на 20 копійок на АЗС. Цей вид пального також найсуттєвіше подорожчав й у місячному вираженні. Детальніше про ціну різного виду пального на АЗС, розповідаємо далі.

Ціна автогазу зростає

За Даними Держстату, у жовтні, порівняно з вереснем 2022 року найбільше подорожчав автогаз – на 3,7% у місячному вимірі.

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За цей тиждень автогаз в середньому подорожчав на 20 копійок, до 28,25 гривні за літр. На станціях Neftek і Prime автогаз здорожчав за тиждень на 1 гривню, а Mango, WOG, "Авантаж 7" та ОККО підняли ціни на 30 – 80 копійок за літр, передає Еnkorr.

Найвигіднішу ціну за літр цього виду пального пропонує компанія "Авантаж 7" – 26,85 гривні за літр, а от на Neftek доведеться заплатити аж 29,99 гривні за літр.

Чому пальне дорожчає

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн резюмує, у другій половині листопада зросла ціна на майже всі види пального. Разом з цим підкреслює, дефіциту не передбачається. Він пояснив, ціни на ринку пального зросли з огляду на декілька факторів:

погодні умови,

перебої роботи митниці,

збільшення споживання,

збільшення попиту.

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Зростання цін на дизель може бути спричинене стрибком на європейському ринку у жовтні, а то ціни на бензин за прогнозами мали залишитися на такому самому рівні. Експерт Геннадій Рябцев зауважував, що деякі українські АЗС підвищили ціни на паливо після масованих атак, спираючись на ажіотаж.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Насправді приводів для такого підвищення немає, оскільки нестачі палива не передбачається. Окрім того, попит на паливо теж не збільшився, адже пік споживання давно пройшов, а витрати на сільськогосподарські потреби в рази перевищують потреби на генератори.

Станом на 2 грудня середня ціна пального виглядає наступним чином:

Бензин А-95 – 50,73 гривні за літр (+18 копійок);

Дизельне пальне – 54,87 гривні за літр (+15 копійок);

Автогаз – 28,85 гривні за літр (+14 копійок).

, 28 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5 – 4 гривні за літр.