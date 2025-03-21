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21 березня, 15:21
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На заміну КРАІЛ: в Україні утворили держагентство "ПлейСіті"

Валерія Моргун
Основні тези
  • Кабмін України утворив державне агентство "ПлейСіті" як новий регулятор азартних ігор, яке працюватиме як центральний орган виконавчої влади.
  • Фінансування агентства у 2025 році буде здійснюватися в межах бюджету ліквідованої КРАІЛ, а чисельність працівників становитиме 61 особу.

Кабмін утворив державне агентство "ПлейСіті". Воно працюватиме як центральний орган виконавчої влади.

В Україні створили нового регулятора азартних ігор

Це агенство буде реалізовувати держполітику у галузі організації азартних ігор та лотерей, пише 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Утворено Державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері,
– йдеться у повідомленні.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що фінансуватись у 2025 році держагенство буде в межах бюджету ліквідованої КРАІЛ.

Зауважте! Чисельність працівників агентства становитиме 61 осіб, а розміщуватись вони будуть, там "де і був КРАІЛ".