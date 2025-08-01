Непослідовна митна політика президента Дональда Трампа призвела до падіння курсу долара США. Через це Швейцарський національний банк (SNB) зазнав колосальних збитків.

Яких збитків зазнав банк Швейцарії?

За перше півріччя 2025 року банк Швейцарії через слабкий долар втратив 15,3 мільярда швейцарських франків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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При цьому динаміка втрат та прибутків банку була вкрай нерівномірною у цей період:

У І кварталі 2025 року SNB отримав прибуток у розмірі 6,7 мільярда франків.

Однак вже у ІІ кварталі збитки злетіли до 22 мільярдів франків.

Різка девальвація долара після запровадження нових мит США завдало найбільших збитків банку Швейцарії, оскільки його валютні активи з січня по червень скоротилися на 22,7 мільярда франків.

Важливо! Частково SNB вдалося компенсувати втрати завдяки зростанню вартості золота, а також за рахунок доходів від дивідендів та відсотків.

Як змінюються доходи банку Швейцарії?

Різкі зміни доходів та збитків – нормальний процес для Швейцарського національного банку. Адже його активи включають величезні валютні резерви у вигляді акцій та облігацій інших країн, які дуже чутливі до коливань на світових ринках.

Для прикладу:

У 2024 році банк Швейцарії отримав дохід у розмірі 80,7 мільярда франків.

У 2022 році SNB зафіксував рекордні збитки – 132 мільярди швейцарських франків. Це найбільші втрати банку за 115 років його існування.

Варто знати! Банк Швейцарії забезпечує монетарну та цінову стабільність в країні. Він має валютні резерви у розмірі близько 700 мільярдів франків.