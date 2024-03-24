Байден підписав бюджет на 1,2 трильйона доларів і закликав ухвалити додаткове фінансування
Президент США Джо Байден підписав бюджет у розмірі 1,2 трильйона доларів, що унеможливило зупинку роботи уряду. Крім того, Байден закликав Палату представників ухвалити проєкт, який передбачає підтримку України, Ізраїлю та Тайваню.
Про це у суботу, 23 березня, повідомив Білий дім.
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Я хочу чітко заявити: робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Тайваню та Ізраїлю),
– зауважив Байден.
Американський президент також зауважив, що підписаний ним двопартійний проєкт фінансування уряду продовжить його роботу, сприятиме інвестиціям в американський народ, зміцнюватиме економіку та національну безпеку.
"Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла", – заявив Байден.Зауважте. Раніше спікер Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде розв'язане питання з фінансуванням федерального уряду.
Що цьому передувало
- 22 березня Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про фінансування державних відомств на суму 1,2 трильйона доларів. Його направили до Сенату за кілька годин до кінцевого терміну.
- 19 березня стало відомо, що лідери Конгресу США уклали з Білим домом угоду про фінансування уряду до 30 вересня.
- ЗМІ повідомляли, що сторони досягли угоди після того, як розв’язали питання фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, що також пов’язане з ситуацією з мігрантами на кордоні з Мексикою.