Байден підписав бюджет на 1,2 трильйона доларів і закликав ухвалити додаткове фінансування

Президент США Джо Байден підписав бюджет у розмірі 1,2 трильйона доларів, що унеможливило зупинку роботи уряду. Крім того, Байден закликав Палату представників ухвалити проєкт, який передбачає підтримку України, Ізраїлю та Тайваню.

Про це у суботу, 23 березня, повідомив Білий дім.

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Я хочу чітко заявити: робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Тайваню та Ізраїлю),

– зауважив Байден.

Американський президент також зауважив, що підписаний ним двопартійний проєкт фінансування уряду продовжить його роботу, сприятиме інвестиціям в американський народ, зміцнюватиме економіку та національну безпеку.

"Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла", – заявив Байден.

Що цьому передувало

22 березня Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про фінансування державних відомств на суму 1,2 трильйона доларів. Його направили до Сенату за кілька годин до кінцевого терміну.

19 березня стало відомо, що лідери Конгресу США уклали з Білим домом угоду про фінансування уряду до 30 вересня.

ЗМІ повідомляли, що сторони досягли угоди після того, як розв’язали питання фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, що також пов’язане з ситуацією з мігрантами на кордоні з Мексикою.

. Раніше спікер Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде розв'язане питання з фінансуванням федерального уряду.