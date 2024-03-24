Об этом в субботу, 23 марта, сообщил Белый дом.

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Я хочу четко заявить: работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании (Украины, Тайваня и Израиля),

– отметил Байден.

Американский президент также отметил, что подписанный им двухпартийный проект финансирования правительства продолжит его работу, будет способствовать инвестициям в американский народ, укреплять экономику и национальную безопасность.

"Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела", – заявил Байден.

Заметьте. Ранее спикер Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании в поддержку Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Что этому предшествовало