Про це у суботу, 23 березня, повідомив Білий дім.

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Я хочу чітко заявити: робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Тайваню та Ізраїлю),

– зауважив Байден.

Американський президент також зауважив, що підписаний ним двопартійний проєкт фінансування уряду продовжить його роботу, сприятиме інвестиціям в американський народ, зміцнюватиме економіку та національну безпеку.

"Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла", – заявив Байден.

Зауважте. Раніше спікер Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде розв'язане питання з фінансуванням федерального уряду.

Що цьому передувало