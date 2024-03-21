Обидві сторони обговорили важливість підтримки України та нового пакета військової допомоги. Зокрема, Салліван заявив, що наша держава вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією.

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Перемога України – в інтересах США

Радник президента США з питань нацбезпеки заявив, що перемога це не лише те, на що заслуговує Україна, адже це також в інтересах Сполучених Штатів. Він також пообіцяв, що США будуть працювати кожного дня, аби це сталося якнайшвидше.

За його словами, є військовий вимір, який стосується надання озброєння, яке допомогає українським військовим робити "те, що потрібно" на полі бою. Водночас є економічний вимір, від якого залежить можливість України працювати над реформами та розвивати економіку.

"Це все – цілісний, комплексний підхід", – зауважив Салліван.

Байден бореться за фінансування для України

Джейк Салліван вкотре висловив свою беззаперечну підтримку нашої держави. Американський політик запевняє, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вірить у перемогу України.

Ми віримо у вас. В те, що ви переможете. Стійку країну, яка здатна відбити майбутню агресію. Ви також маєте вірити у США. Ми з вами від початку цієї війни й ми будемо продовжувати це робити у всі доступні способи,

– заявив радник американського президента.

Він також додав, що Байден щодня "бореться" за допомогу для України у розмірі 60 мільярдів доларів. Салліван переконаний у тому, що США все ж зможуть досягти цього.

"Ми будемо підтримувати вас. У нас є коаліція з 50 держав, яка буде пліч-о-пліч підтримувати Україну", – підсумував він.

Що ще обговорили посадовці

Глава Офісу президента зауважив, що почув від Саллівана абсолютно беззаперечні тези про підтримку, двосторонню партійну підтримку США. Він наголосив, що радник Байдена робить все необхідне для ухвалення Україні пакету допомоги.

Як повідомив Андрій Єрмак, сторони обговорили підготовку до саміту у Вашингтоні, а також саміту щодо формули миру в Брюсселі. Він зазначив, що Байден не лише особисто підтримує саміт Формули миру, але й робить багато корисних речей задля самого процесу його проведення.